Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает двоих детей с мужем Иваном – дочь Валерию и сына Доминика. В понедельник, 11 октября, она празднует день рождения сына.

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Сыну Илоны Гвоздевой – 1 год

Доминику 11 октября исполнился 1 год, так что это его первый день рождения. Звезда поздравила малыша на своей страничке в инстаграме. Она обратилась к сыну в трогательной заметке.

Родной наш сынок, еще недавно мама носила тебя под сердцем и в животе, а уже сегодня мы отмечаем твой первый год жизни. Спасибо тебе, мой ангелочек, что именно я твоя мама, быть мамой сына – это счастье. Желаю тебе быть здоровым и счастливым,

– написала Илона Гвоздева.

Также танцовщица опубликовала миловидные фото из семейного архива. Она показала снимки, где позировала беременной, поделилась кадрами с родов и после них.

Илона Гвоздева с сыном / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Второе материнство Илоны Гвоздевой