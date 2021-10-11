Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает двоих детей с мужем Иваном – дочь Валерию и сына Доминика. В понедельник, 11 октября, она празднует день рождения сына.
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Сыну Илоны Гвоздевой – 1 год
Доминику 11 октября исполнился 1 год, так что это его первый день рождения. Звезда поздравила малыша на своей страничке в инстаграме. Она обратилась к сыну в трогательной заметке.
Родной наш сынок, еще недавно мама носила тебя под сердцем и в животе, а уже сегодня мы отмечаем твой первый год жизни. Спасибо тебе, мой ангелочек, что именно я твоя мама, быть мамой сына – это счастье. Желаю тебе быть здоровым и счастливым,
– написала Илона Гвоздева.
Также танцовщица опубликовала миловидные фото из семейного архива. Она показала снимки, где позировала беременной, поделилась кадрами с родов и после них.
Илона Гвоздева с сыном / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Второе материнство Илоны Гвоздевой
- 11 октября 2020 года, в одной из киевских частных больниц, Илона Гвоздева родила сына. Об особом состоянии звезды стало известно в мае.
- Хореограф назвала мальчика в честь Доминиканских островов – Домиником, поскольку именно там произошло зачатие второго ребенка.
- Победительница "Танцев со звездами" недолго восстанавливалась после родов, а потому уже через месяц начала танцевать.
- Через 5 месяцев после появления сына на свет, Илона Гвоздева показала его лицо. Она обнародовала кадры чувственной фотосъемки.
- Также сын Илоны Гвоздевой успел побывать за границей. Илона Гвоздева с семьей отдыхала в Египте.