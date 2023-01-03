Этот год ударил по здоровью, – Илона Гвоздева рассказала о болезни мужа
Источник:Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева призналась о болезни мужчины. Стресс из-за войны сильно повлиял на Ивана, из-за чего он начал терять волосы.
Украинская танцовщица Илона Гвоздева пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она неожиданно рассказала о болезни мужчины.
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Илона Гвоздева призналась о болезни мужчины
Подписчики хореографа спросили ее о брови мужчины, которые заметно поредели. Илона призналась, что причиной этому является болезнь, из-за которой выпадают волосы.
Этот год сильно ударил по здоровью мужчины, и появилась болезнь алопеция. Пытаемся бороться и проходим обследование, пока,
– поделилась Илона Гвоздева.
Муж Илоны с сыном / Фото с инстаграм-сториз
"Иммунитет мужчины решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от него освободиться", – уточнила Илона Гвоздева.
- Добавим, танцовщица на днях показала, как ночевала в подвале вместе с мужем и дочерью. В то время Россия обстреливала Украину, террористически нападая с ракетами и дронами.
- Также напомним, что в 2022 году Илона Гвоздева и Иван Хомячук решились на важное решение относительно своих супругов. В сентябре они обвенчались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, чтобы соединиться в пару перед Богом.