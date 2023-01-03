Оккупанты в новогоднюю ночь в очередной раз показали свою жестокость и бесчеловечность. Хотя украинцам пришлось прятаться в укрытиях, но это не смогло сломить нас и нарушить веру в победный год.

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Илона Гвоздева из-за взрывов спала на полу

Хореографиня Илона Гвоздева из-за постоянных тревог и взрывов обустроила спальное место на полу. Все для того, чтобы уберечь себя и родных от вражеских обстрелов. В инстаграм-сторис звезда распространила фото, на котором показала свой замученный вид, а также дочь и мужа, которые лежали на полу.

Сейчас это реальные новогодние праздники всех украинцев. К сожалению, до сих пор нет абсолютно безопасного места, каждый пытается хоть как-то оградить себя и семью от ужаса, который происходит в нашей стране.

Как это все достало. Снова тревога. Снова ночь без сна. Но держимся и верим в наши ВСУ, они всех отразят,

– написала Гвоздева на фото.



Гвоздева с семьей спала на полу / Скриншот инстаграм-сторис хореографини

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказывала, как встретила Новый год без мужа-военного и под звуки взрывов. Недалеко от ее дома раздались взрывы, дом затрясся и сын очень испугался. Миллионы украинских семей 2023 встретили именно так. Пока мужчины защищают Украину на фронте, женщины защищают и поддерживают детей.