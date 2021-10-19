Илона Гвоздева раскритиковала пару, которой пророчила победу на "Танцах со звездами"

На прошлой неделе победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева призналась, что в новом сезоне болеет за Артура Логая и Анну Карелину. Однако после 7 выпуска она вдребезги раскритиковала своих любимцев. Знаменитость заявила, что номер вытянула невероятная партнерша актера.

За 7 эфиром "Танцев со звездами" Илона Гвоздева наблюдала из зрительного зала, но по традиции прокомментировала каждую из постановок в инстаграм-сторис. Больше всего досталось ее фавориту Артуру Логаю, который танцевал румбу под новый хит группы Kalush и Кристины Соловий – "Такси".

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Кроме того, что победительница проекта не поверила его актерской игре, она раскритиковала его технику. Звезда сериала "Моя любимая Страшко" якобы не один раз терял баланс.

"В этом танце что-то пошло не так. То ли Анна была очень динамичной, то ли Артур не до конца успевал становиться в ноги. Но баланс их пошатнулся, и не один раз", – заметила Илона Гвоздева.

Она подчеркнула, что Артур Логай и Анна Карелина из эфира в эфир поражают зрителей рискованными поддержками, однако на этот раз даже они не спасли номер. По мнению победительницы "Танцев со звездами", именно танцовщица вытянула их пару из зоны риска.

Я не могла оторвать глаз от невероятной Анны, номер вытянула именно она. Румбу Артура я не увидела вовсе. Она была какой-то сумбурной, больше простойных пауз, чем танца,

– заявила Илона Гвоздева.

"Возможно, чтобы открылось новое дыхание, у них должен был появиться провальный танец. Надеюсь, они соберутся и вернут себе заслуженное место в финале. У меня тоже были провальные номера, и они всегда мотивировали и заставляли работать еще больше", – добавила танцовщица.

Скриншот из инстаграма Илоны Гвоздевой

Как Илона Гвоздева отзывается о других участниках "Танцев со звездами"

Первыми, кому больше всего досталось от танцовщицы, были MELOVIN и его партнерша Лиза Русина. Если в певце ее раздражали дьявольский образ и пошлые, аморальные танцы, то в профессионалке – ужасная техника и неуниверсальность.

Лидер группы KADNAY тоже не угодил Илоне Гвоздевой. По ее мнению, продюсеры подсуживают артисту, так как каждый эфир ему дают лучшие костюмы, образы, постановки.

Экс-партнерша Игоря Ласточкина критиковала и Константина Войтенко, потому что его актерский талант якобы не скрывает технические недостатки.