Победительница "Танцев со звездами" не обошла вниманием 6 выпуск проекта. Она поделилась впечатлениями от выступления актера Артура Логая и высоко оценила его перформанс.

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Может быть в финале "Танцев со звездами"

Илона Гвоздева заявила, что пара Артура Логая и Анны Карелиной "достойна финала". Она объяснила свое мнение.

Каждый раз они пытаются удивить новым ростом, развиваются в различных стилях, поддержками и сюжетными номерами. Все, что касается техники, поддержек, как по мне – это лучшая пара за всю историю проекта,

– подчеркнула танцовщица.

"Сложно, профессионально, просто придраться не к чему. А если на секунду вспомнить, что партнер – любитель, то вообще дух захватывает. Браво", – добавила она.

В то же время Илона Гвоздева отметила несколько промахов в выступлении пары: "Рекомендую работать над балансом. Хочется больше свободы в теле. Больше силы в ногах и не таких рук".



Илона Гвоздева об Артуре Логае / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, Артур Логай также является фаворитом для судьи "Танцев со звездами" Максима Чмерковского. По словам хореографа, мужской состав в этом сезоне на удивление сильный.

Но другим претендентом на победу Чмерковский назвал Дмитрия Кадная: "У него невероятная база. Возможно, нет танцевальной базы, но много харизмы. Он заполняет танец собой так, что даже не хочется смотреть на технику".