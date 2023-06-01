Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на очередные ракетные обстрелы Киева. Ночью русские террористы атаковали столицу крылатыми и баллистическими ракетами.
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Катя Осадчая о ночных ракетных обстрелах.
Ведущая горько высказалась об ужасных последствиях обстрелов – сегодня погиб малолетний ребенок.
Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда. Сегодня в мире отмечают День защиты детей. Ночью от попадания осколков ракеты погиб ребенок 9 лет. Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает,
– заметила Осадчая.
"Страшная статистика – за 16 месяцев полномасштабной войны погиб 484 ребенка. Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное, этот мир вас не заслужил".
Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Что известно о ночной атаке
- Ночью, в День защиты детей 1 июня, российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами типа "Искандер" – и крылатыми, и баллистическими. Запуск производился с северного направления.
- Террористы выпустили по Киеву 10 ракет, всех из них сбило украинские силы ПВО. Впрочем, последствия обстрела трагичны – россияне убили трех человек, среди них 9-летняя девочка. Еще 10 человек травмированы, среди них ребенок. Больше всего пострадали жители Деснянского и Днепровского районов.
- Житель Деснянского района столицы из-за атаки потерял жену. По словам мужчины, его семья и другие жители дома хотели попасть в укрытие, которое оказалось закрытым. Специалисты департамента муниципальной безопасности уже на месте – выясняют, почему не было доступа к бомбоубежищу.