Илона Гвоздева поздравила сына с первым днем рождения: чувственные фото из семейного архива

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева год назад стала мамой во второй раз. Сегодня, 11 октября, ее сын Доминик празднует день рождения. Звезда поделилась трогательными фото малыша.

Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает двоих детей с мужем Иваном – дочь Валерию и сына Доминика. В понедельник, 11 октября, она празднует день рождения сына.

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Сыну Илоны Гвоздевой – 1 год

Доминику 11 октября исполнился 1 год, так что это его первый день рождения. Звезда поздравила малыша на своей страничке в инстаграме. Она обратилась к сыну в трогательной заметке.

Родной наш сынок, еще недавно мама носила тебя под сердцем и в животе, а уже сегодня мы отмечаем твой первый год жизни. Спасибо тебе, мой ангелочек, что именно я твоя мама, быть мамой сына – это счастье. Желаю тебе быть здоровым и счастливым,

– написала Илона Гвоздева.

Также танцовщица опубликовала миловидные фото из семейного архива. Она показала снимки, где позировала беременной, поделилась кадрами с родов и после них.

Илона Гвоздева с сыном / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Второе материнство Илоны Гвоздевой