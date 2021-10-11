Илона Гвоздева поздравила сына с первым днем рождения: чувственные фото из семейного архива
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева год назад стала мамой во второй раз. Сегодня, 11 октября, ее сын Доминик празднует день рождения. Звезда поделилась трогательными фото малыша.
Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает двоих детей с мужем Иваном – дочь Валерию и сына Доминика. В понедельник, 11 октября, она празднует день рождения сына.
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Сыну Илоны Гвоздевой – 1 год
Доминику 11 октября исполнился 1 год, так что это его первый день рождения. Звезда поздравила малыша на своей страничке в инстаграме. Она обратилась к сыну в трогательной заметке.
Родной наш сынок, еще недавно мама носила тебя под сердцем и в животе, а уже сегодня мы отмечаем твой первый год жизни. Спасибо тебе, мой ангелочек, что именно я твоя мама, быть мамой сына – это счастье. Желаю тебе быть здоровым и счастливым,
– написала Илона Гвоздева.
Также танцовщица опубликовала миловидные фото из семейного архива. Она показала снимки, где позировала беременной, поделилась кадрами с родов и после них.
Илона Гвоздева с сыном / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Второе материнство Илоны Гвоздевой
- 11 октября 2020 года, в одной из киевских частных больниц, Илона Гвоздева родила сына. Об особом состоянии звезды стало известно в мае.
- Хореограф назвала мальчика в честь Доминиканских островов – Домиником, поскольку именно там произошло зачатие второго ребенка.
- Победительница "Танцев со звездами" недолго восстанавливалась после родов, а потому уже через месяц начала танцевать.
- Через 5 месяцев после появления сына на свет, Илона Гвоздева показала его лицо. Она обнародовала кадры чувственной фотосъемки.
- Также сын Илоны Гвоздевой успел побывать за границей. Илона Гвоздева с семьей отдыхала в Египте.