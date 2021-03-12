Участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева отправилась на отдых с семьей. Танцовщица впервые после рождения сына Доминика оказалась за границей. Она призналась, что пятимесячный малыш прекрасно перенес свое первое путешествие на самолете и вел себя как настоящий мужчина.

В последний раз знаменитость была на отдыхе в июле прошлого года, отправившись в Турцию на шестом месяце беременности. В октябре она стала мамой, родив сына Доминика. Пятый месяц жизни малыша Илона Гвоздева решила отметить за границей, поэтому устроила семейный отпуск в Египте.

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Илона Гвоздева отдыхает в Египте с мужем и детьми

Вместе с мужем Иваном Хомячуком, пятилетней дочкой Валерией и пятимесячным сыном Домиником танцовщица остановилась в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Красного моря. На популярном курорте Шарм-эш-Шейх звезда не только наслаждается отдыхом, релаксом в бассейне и семейными прогулками, но и активно занимается спортом, возвращая форму после родов. А ее дочь активно проводит время в аквапарке.

Если девочка развлекается самостоятельно, то младшему Доминику требуется постоянное внимание родителей. Илона Гвоздева рассказала, что первый перелет за границу он перенес отлично – спал во время прохождения таможенного контроля в аэропорту и по дороге в отель, так как родители позаботились о комфортном индивидуальном трансфере.

Почти весь перелет он спал, изредка просыпаясь. Посадку и приземление перенес как настоящий мужчина – без слез и истерик,

– подчеркнула звезда.

Танцовщица призналась, что Доминик в восторге от водных процедур, а она – от прогулок на свежем воздухе, потому что теперь малыш крепко спит ночью и просыпается всего два раза. Однако, по словам Илоны Гвоздевой, не все так идеально, как может показаться на первый взгляд. В первый день в Египте сын знаменитости не справлялся с эмоциями и много плакал, его также пугали незнакомые люди и новая картинка перед глазами.