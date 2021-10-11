Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує двох дітей з чоловіком Іваном – доньку Валерію та сина Домініка. У понеділок, 11 жовтня, вона святкує день народження сина.

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Сину Ілони Гвоздьової – 1 рік

Домініку 11 жовтня виповнився 1 рік, тож це його перший день народження. Зірка привітала малюка на своїй сторінці в інстаграмі. Вона звернулась до сина у зворушливому дописі.

Рідний наш синок, ще недавно мама носила тебе під серцем в животі, а вже сьогодні ми відзначаємо твій перший рік життя. Спасибі тобі, моє янголятко, що саме я твоя мама, бути мамою сина – це щастя. Бажаю тобі бути здоровим і щасливим,

– написала Ілона Гвоздьова.

Також танцівниця опублікувала миловидні фото з сімейного архіву. Вона показала знімки, де позувала вагітною, поділилась кадрами з пологів та після них.

Ілона Гвоздьова з сином / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Друге материнство Ілони Гвоздьової