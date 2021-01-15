Популярный украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева в очередной раз поделилась с поклонниками зажигательным видео. Однако на этот раз она станцевала не одна, а вместе с маленьким сыном на руках.

Илона Гвоздева недавно второй раз стала мамой. Пока она наслаждается воспитанием сына и проводит время с детьми. На личной странице в инстаграме звездная мамочка показала, как укладывала спать маленького Доминика.

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Зажигательный танец Илоны Гвоздевой с сыном

Поскольку Илона всю жизнь посвятила танцам, ей очень тяжело жить без них. Именно поэтому хореограф даже дома постоянно танцует. В частности, Гвоздева использует это занятие, как отличный способ как можно быстрее уложить сына спать.

На днях танцовщица поделилась роликом, где показала утренний танец с сыном. Знаменитость держала мальчика на руках и убаюкивала его под ритмичную песню Монатика.

Доброе утро всем! Мать, которая танцует, просто не может укладывать сына по-другому. Всем отличного настроения и хорошего дня! Ждем с Домиником ваших лайков. Спасибо Монатику, за настроение и ритм,

– написала в публикации Илона.