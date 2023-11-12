Илона Гвоздева честно сказала, сколько заплатила за пластику груди

Известная танцовщица Илона Гвоздева недавно увеличила грудь. Теперь она поделилась стоимостью операции.

Знаменитость давно решалась на такое хирургическое вмешательство. По словам танцовщицы, она хотела "опять чувствовать себя женщиной".

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Илона Гвоздева призналась, какая цена увеличения груди

В интервью Славе Демину звезда поделилась, что стоимость маммопластики зависит от того, у какого врача делать и какие импланты выбрать. По словам Илоны, операция обойдется минимум в три тысячи долларов.

Когда у меня был юбилей, я устраивала девичник и сказала, чтобы не дарили мне цветов, подарков. Сказала, что подарите мне деньги, потому что у меня есть цель, я собираю себе на операцию,

– сказала она.

Гвоздева отметила, что не пропагандирует пластические операции. Однако, по ее мнению, любая женщина хочет чувствовать себя привлекательной. После операции знаменитость чувствует себя хорошо.

Единственное, что я не привыкла к постоянному сжатому состоянию грудной клетки и иногда мне кажется, что это паническая атака. Иногда бывает одышка. Врач меня предупреждал об этих всех случаях. Плюс уход от наркоза. Где-то неделю-две все эти симптомы классические,

– поделилась Илона.

Танцовщица добавила, что не имела ранее комплексов по груди. Но тело изменилось после рождения двоих детей.

Дело в том, что когда я стала дважды мамой и перенесла вскармливание грудью, они потеряли свой эстетический вид. Когда мне исполнилось 35 лет, произошел переломный момент. Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу чувствовать себя более женственной,

– рассказала звезда.

Интервью Илоны Гвоздевой "Слава+": смотрите видео онлайн

Когда Гвоздева решила увеличить грудь