Их поддерживают моя мама и отчим, – лидер "Антител" рассказал, как его семья живет в США
Источник:"Люкс ФМ"
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с друзьями сейчас находится на фронте. Его жена Alyosha с тремя детьми во время войны уехала в США. Там о них заботятся родные Тополи.
Лидер "Антител" с первого дня войны служит в терробороне. Сначала артист находился в Киевской области, сейчас выполняет боевые задания на Харьковщине. Жену и детей музыкант не видел уже больше 4 месяцев.
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Тарас Тополя о жизни семьи в США
В Соединенных Штатах Америки проживает большая часть семьи Тараса Тополи: мама, отчим, тетя, дядя, сводные сестры и братья, двоюродные сестры. Музыкант признался, что его родные находятся в хорошем финансовом положении, поэтому могут помогать его семье, за что Тарас очень благодарен. Жена Тополи – Елена и его дети могут отдохнуть, понежиться в бассейне.
Их поддерживают моя мама и отчим. Все потребности они закрывают, за что большое спасибо. Кроме того, дети пошли в школу, в музыкальную школу. Директор этой частной музыкальной школы дал полный карт-бланш для них, бесплатно. Общество пошло на встречу,
– поделился Тарас.
Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) часто участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины, которые проходят в разных городах Соединенных Штатов Америки. Тарас не интересуется, сколько денег жена тратит на концертные наряды и другие нужды.
У нас были определенные сбережения, потому сколько Елена тратит ежемесячно на платья для благотворительных выступлений, на которые она регулярно летает, или какие-то другие вещи, я не знаю и не углубляюсь в это. Думаю, чтобы жить в Америке, семья должна зарабатывать чистыми не менее 3 – 4 тысяч долларов.
– рассказал Тополь.
Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн
Также в интервью Тарас рассказал:
- умеет ли пользоваться оружием и приходилось ли пользоваться им на войне. Но о том, убивал ли русских, артист говорить не хочет;
- поделился деталями встречи с Владимиром Зеленским во время войны. Президент вместе с командой приезжал с рабочим визитом в Харьков, где сейчас служит Тополя.