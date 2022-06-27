Их поддерживают моя мама и отчим, – лидер "Антител" рассказал, как его семья живет в США

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с друзьями сейчас находится на фронте. Его жена Alyosha с тремя детьми во время войны уехала в США. Там о них заботятся родные Тополи.

Лидер "Антител" с первого дня войны служит в терробороне. Сначала артист находился в Киевской области, сейчас выполняет боевые задания на Харьковщине. Жену и детей музыкант не видел уже больше 4 месяцев.

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Тарас Тополя о жизни семьи в США

В Соединенных Штатах Америки проживает большая часть семьи Тараса Тополи: мама, отчим, тетя, дядя, сводные сестры и братья, двоюродные сестры. Музыкант признался, что его родные находятся в хорошем финансовом положении, поэтому могут помогать его семье, за что Тарас очень благодарен. Жена Тополи – Елена и его дети могут отдохнуть, понежиться в бассейне.

Их поддерживают моя мама и отчим. Все потребности они закрывают, за что большое спасибо. Кроме того, дети пошли в школу, в музыкальную школу. Директор этой частной музыкальной школы дал полный карт-бланш для них, бесплатно. Общество пошло на встречу,

– поделился Тарас.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) часто участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины, которые проходят в разных городах Соединенных Штатов Америки. Тарас не интересуется, сколько денег жена тратит на концертные наряды и другие нужды.