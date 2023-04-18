Мозгов у нее нет, – Игорь Кондратюк объяснил, почему всем "подгорает" из-за Ани Лорак

Игорь Кондратюк высказался об Ани Лорак после позорного интервью российской пропагандистке Алене Жигаловой. Он заявил, что украинцы уделяют предательнице много внимания, ведь когда-то она была знаковой артисткой.

После того как Ани Лорак назвала войну России против Украины "произошло, что произошло", а запроданца и шута Кремля Филиппа Киркорова именовала "старшим братом", Игорь Кондратюк сказал, что она сделала свой однозначный выбор. К тому же не сама, потому что у нее не хватило бы мозгов даже на это.

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Игорь Кондратюк высказался об Ани Лорак

Для меня она умерла. Девушка сделала однозначный выбор. Причем этот выбор был сделан, пожалуй, не ней. Потому что если бы сказать, что выбрала она, это значит, что у нее есть мозги. А судя по ее действиям с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем,

– заявил Игорь Кондратюк.

"Просто она была достаточно знаковой артисткой в украинском шоу-бизнесе, поэтому так к этому относятся… Просто она публичная личность, мы ее знаем. Масса людей сидит, жует сопли, как я люблю говорить", – добавил продюсер.

Он вспомнил выступление Ани Лорак на годовщину российского военно-морского флота 2016 года и отметил, что еще после этого "о ней вообще бессмысленно говорить": "Флота, который украл украинские кораблики. Поэтому Ани Лорак умерла, то умерла".