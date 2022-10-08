Платит копейки, – Игорь Кондратюк резко высказался о долгах Козловского
Источник:"Ходят слухи"
Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с долгами, которые ему должен бывший подопечный Виталий Козловский. Продюсер рассказал, что давно артистом не интересуется.
Уже около 10 лет продолжаются споры между продюсером Игорем Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским. Ведущий прокомментировал ситуацию в новом интервью Рамине Эсхакзай.
Читайте также Оля Полякова выступила в Киеве и впервые спела "Королеву ночи" на украинском: яркие видео
Игорь Кондратюк о долгах Козловского
Продюсер и ведущий обсуждал с Раминой популярность Козловского. Похоже, что Виталий – самый популярный победитель проекта "Шанс". В то же время Кондратюк считает, что, несмотря на это, певца не зовут на корпоративы, потому что тогда он бы уже давно выплатил ему долг.
Я давно Козловским не интересуюсь. Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он поет на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит,
– признался Игорь Кондратюк.
Ведущий добавил, что все-таки получает деньги от экс-пидопечного, но это небольшая сумма. "Но он платит копейки с официального места, где он проживает. Так что не нужно мне рассказывать о его корпоративах. Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что виноват по судам. Может, продаст орден и отдаст долг?".
Что известно о ссоре между звездами
- После победы в проекте "Шанс" Игорь Кондратюк стал наставником Виталия Козловского. Их отношения продюсера и подопечного длились 10 лет – до 2012. Тогда Козловский решил расторгнуть контракт и заявил, что зарабатывал очень мало – вроде бы деньги уходили в продюсерский центр его наставника.
- Игорь Кондратюк подал на Виталия в суд, требуя моральной компенсации. Как признавался сам певец, он до сих пор должен экс-продюсеру около 300 тысяч долларов.
- Козловский также называл Кондратюка "подлым человеком". Вроде бы его отец умер именно из-за переживания и несправедливости, в которую попал звездный сын. По словам артиста, Игорь хочет получить не только долги, но еще по 5 тысяч долларов за каждую песню, которую он хочет петь.