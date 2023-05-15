Ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в новом подкасте признался, что не располагает инсайдерской информацией об Олеге Виннике. Впрочем, вспомнил историю, связанную с артистом.

Смотрите также Есть за что уважать, – Игорь Кондратюк неожиданно высказался о Владе Яме, с которым сидел в жюри

Как Кондратюк чуть не судился с Винником

Игорь Кондратюк вспомнил, как давно к его офису подошел "молодой русый мальчишка" и заявил, что хочет попасть в "Шанс" – известный музыкальный конкурс.

"Я говорю: "Так легко все не происходит. Ты можешь прийти ко мне на "Караоке на Майдане". Кто ты такой?". По-моему, он сказал, что он Олег Винник. Дал мне диск с выступлениями. Почему я думаю, что это был Винник? Потому что он дальше сказал легенду, которая совпала с его биографией. Он сказал: "Я сейчас работаю в Германии, пою в мюзиклах".

Историю о встрече Игорь Кондратюк рассказал в одном из выпусков "Караоке на Майдане", но добавил от себя "басню", будто бы тогда попросил Винника написать песню "Счастье" и только тогда приходить на шоу. После этого продюсеру позвонил по телефону адвокат с новостью, что певец подал иск в суд за ложную информацию. Но Кондратюку публичный скандал был только выгоден.

Я смотрю – афиши Винника расклеены. Это был первый его концерт во Дворце "Украина". Думаю: "Да это вообще пиар, мы же знаем этот шоу-бизнес!" Я говорю: "Нифига, будем скандалить!"

– поделился Игорь Кондратюк.

Ведущий тогда заявил, что найдет диск с песнями Винника как доказательство, поэтому адвокат отправился готовить документы для суда. Но команда артиста отозвала иск, потому что погорячилась.

"Я сказал: "Жаль, потому что я нашел диск". Но ложь заключалась в том, что диск я не нашел. И если бы я пришел в суд, то мне бы еще присудили батрачить на Олега Винника".

Игорь Кондратюк вспомнил, как чуть не судился с Винником: видео (историю слушайте с 49:30)