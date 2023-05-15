Ведучий та продюсер Ігор Кондратюк у новому подкасті зізнався, що не має інсайдерської інформації про Олега Винника. Утім, пригадав історію, пов'язану з артистом.

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Як Кондратюк мало не судився з Винником

Ігор Кондратюк пригадав, як давно до його офісу підійшов "молодий русявий хлопчисько" й заявив, що хоче потрапити в "Шанс" – відомий музичний конкурс.

"Я кажу: "Так легко все не відбувається. Ти можеш прийти до мене на "Караоке на Майдані". Хто ти такий?". По-моєму, він сказав, що він Олег Винник. Дав мені диск з виступами. Чому я думаю, що це був Винник? Тому що він далі сказав легенду, яка збіглася з його біографією. Він сказав: "Я зараз працюю в Німеччині, співаю в мюзиклах".

Історію про зустріч Ігор Кондратюк розповів в одному з випусків "Караоке на Майдані", але додав від себе "байку", начебто тоді попросив Винника написати пісню "Щастя" і лиш тоді приходити на шоу. Після цього продюсеру зателефонував адвокат з новиною, що співак подав позов до суду за неправдиву інформацію. Але Кондратюку публічний скандал був лиш вигідний.

Я дивлюся – афіші Винника розклеєні. То був перший його концерт у Палаці "Україна". Думаю: "Так це взагалі піар, ми ж знаємо цей шоубізнес!" Я кажу: "Ніфіга, будемо скандалити!"

– поділився Ігор Кондратюк.

Ведучий тоді заявив, що знайде диск з піснями Винника як доказ, тому адвокат пішов готувати документи для суду. Але команда артиста відкликала позов, бо погарячкувала.

"Я сказав: "Шкода, тому що я знайшов диск". Але брехня полягала в тому, що диск я не знайшов. І якби я прийшов у суд, то мені б ще присудили батрачити на Олега Винника".

Ігор Кондратюк згадав, як мало не судився з Винником: відео (історію слухайте з 49:30)