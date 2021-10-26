Игорь Кондратюк назвал шансы на победу Украины в Детском Евровидении

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк стал одним из судей Нацотбора Детского Евровидения, которое состоялось 24 октября. Победу одержала 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Кондратюк отметил, что конкурсантка была очень сильной участницей и станет одной из лучших в Париже.

Телеведущий Игорь Кондратюк для 24 канала рассказал, что несмотря на телевизионный формат отбора Детского Евровидения, конкурс прошел удачно и организованно. Стоит добавить, что на такие шаги организаторы пошли из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

К слову Детское Евровидение 2021: кто будет представлять Украину на конкурсе

"Исполнители были сильными, как по мне. Формат отбора необычный, судьи смотрели выступления участников по телевизору, как и телезрители. Но что поделаешь: таковы карантинные требования. Но все было хорошо организовано: выступления, онлайн разговоры ведущих с участниками и быстрое определение победительницы", – рассказал Кондратюк.

Что касается победительницы Елены Усенко, которой судьи отдали наивысший балл – 52, то продюсер убежден, что она достойно представит Украину на международном конкурсе.

Победительница мне лично показалась достаточно качественным автором исполнителем, как на свои 14 лет. Думаю, она будет одной из лучших в Париже!

– заявил судья.

Добавим, что кроме Кондратюка, в составе жюри были:

певица Alyosha; исполнительница Люба Морозова; главный редактор Karabas Live Игорь Панасов; представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов.



Жюри Детского Евровидения 2021 / Фото "Суспільного мовлення"

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