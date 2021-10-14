В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине организаторы Детского Евровидения 13 октября приняли решение, что Нацотбор стоит проводить онлайн. То есть финал состоится в формате прямого эфира с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую.
Важно Детское Евровидение-2021: дата и место проведения песенного конкурса
Предварительно все видео дети-участники запишут в одинаковых для всех условиях, а график записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья каждого участника условия. К слову, такие условия были предусмотрены для участников взрослого Евровидения-2021, если они бы не смогли попасть на конкурс в Нидерланды или заболели.
В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. Все дети в это время будут находиться дома на онлайн-связи. Победитель финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют на 15 минут после завершения выступлений всех участников.
Что известно о Детском Евровидении-2021
К Нацотбору конкурса допустили 12 участников-детей из 118 человек, которые подавали свои заявки на участие в конкурсе.
В финал попали восемь участников с авторскими песнями и четверо участников, которые перепели песни предыдущих участников Детского Евровидения – для них Общественный вещатель подберет необходимые песни.
У Национального отбора можно будет услышать таких детей:
- Арсений Грищенко
- Анастасия Дорошенко (Nana Do)
- Дарья Зинченко
- Карина Корнута
- Дарья Кривенко
- Анжелина Макфарлейн (RREALINA)
- Вероника Морская
- Елизавета Петрук
- Дарья Реброва
- София Скварук
- Мария Ткачук
- Елена Усенко (Ellen Usenko)
Победитель, который получит наибольшее количество голосов благодаря голосам жюри и зрителей, поедет на Детское Евровидение в Париж 19 декабря. Там конкурс состоится в парижском концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.
В Детском Евровидении-2021 примет участие 19 стран: в этом году участниками конкурса станут представители таких стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Украина, Франция.