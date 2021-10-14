В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине организаторы Детского Евровидения 13 октября приняли решение, что Нацотбор стоит проводить онлайн. То есть финал состоится в формате прямого эфира с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую.

Важно Детское Евровидение-2021: дата и место проведения песенного конкурса

Предварительно все видео дети-участники запишут в одинаковых для всех условиях, а график записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья каждого участника условия. К слову, такие условия были предусмотрены для участников взрослого Евровидения-2021, если они бы не смогли попасть на конкурс в Нидерланды или заболели.

В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. Все дети в это время будут находиться дома на онлайн-связи. Победитель финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют на 15 минут после завершения выступлений всех участников.

Что известно о Детском Евровидении-2021

К Нацотбору конкурса допустили 12 участников-детей из 118 человек, которые подавали свои заявки на участие в конкурсе.

В финал попали восемь участников с авторскими песнями и четверо участников, которые перепели песни предыдущих участников Детского Евровидения – для них Общественный вещатель подберет необходимые песни.

У Национального отбора можно будет услышать таких детей:

Арсений Грищенко

Анастасия Дорошенко (Nana Do)

Дарья Зинченко

Карина Корнута

Дарья Кривенко

Анжелина Макфарлейн (RREALINA)

Вероника Морская

Елизавета Петрук

Дарья Реброва

София Скварук

Мария Ткачук

Елена Усенко (Ellen Usenko)

Победитель, который получит наибольшее количество голосов благодаря голосам жюри и зрителей, поедет на Детское Евровидение в Париж 19 декабря. Там конкурс состоится в парижском концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

В Детском Евровидении-2021 примет участие 19 стран: в этом году участниками конкурса станут представители таких стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Украина, Франция.