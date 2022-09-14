Андрей Хветкевич из "Холостячки" показал, как делал предложение любимому: видео растрогало фанов
Источник:инстаграм Андрея Хветкевича
Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич опубликовал трогательное видео. Он показал, как признавался своему любимому.
Участник романтического проекта "Холостячка" Андрей Хветкевич выходит замуж. Он делится со своей аудиторией трогательными кадрами с любимым. На странице в инстаграмме он опубликовал новое видео.
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Как Андрей Хветкевич делал предложение
Фридайвер показал, как делал предложение своему любимому. Он приготовил для Фелипе подарок – в сумке была небольшая коробочка, где лежало обручальное кольцо. Когда колумбиец открыл сумочку, Андрей взял обручальное кольцо, стал на одно колено и признался в любви.
На видео заметно, как растерялся и удивился Фелипе. Но он ответил "да" на предложение Хветкевича.
Как Андрей Хветкевич сделал предложение любимому:Напомним, еще 4 августа Андрей Хветкевич опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников. Но объявил о помолвке всего через несколько недель. Впоследствии он решил показать лицо любимого.
Романтическое видео собрало множество просмотров и предпочтений. Поклонники делятся своими впечатлениями в комментариях под роликом:
- "Вы такие красивые";
- "Какая же любовь все-таки хороша! Желаю счастья";
- "Такие искренние эмоции! Он не сразу осознал, что на самом деле произошло, так мило";
- "Привет! Будьте счастливы";
- "Искренне за вас рада";
- "Как вы счастливы. Оставайтесь в дальнейшем с прекрасными чувствами друг к другу";
- "Это очень романтично! Будьте счастливы! Любовь вам";
- "Вау, я заплакала. Это так мило".