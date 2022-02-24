Хватит писать, как вам стыдно, идите на улицы, – Алан Бадоев эмоционально обратился к россиянам
Источник:инстаграм Алана Бадоева
Российские войска атаковали Украину. Знаменитости не остаются в стороне и призывают россиян выходить на улицы, выступать против действий Путина. Касательно этого эмоционально высказался Алан Бадоев.
Режиссер обратился к подписчикам из России, которые постоянно пишут, что им стыдно за действия власти. Бадоев призвал россиян выходить на улицы и остановить диктатора.
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Алан Бадоев обратился к россиянам
Режиссер подчеркнул, что их страна убивает наших людей. Россияне могут остановить войну, которую начал их руководитель и должны это сделать.
Москва, достаточно писать мне, как вам стыдно за вашу власть! Идите на улицы! Ибо прямо сейчас мою страну убивает ваша страна!
– подчеркнул Бадоев.
Также он попросил максимально распространять эти призывы, не молчать и действовать.
Алан Бадоев обратился к россиянам / Скриншот инстаграм-сторис БадоеваВажно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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