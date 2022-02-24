Хватит писать, как вам стыдно, идите на улицы, – Алан Бадоев эмоционально обратился к россиянам

Российские войска атаковали Украину. Знаменитости не остаются в стороне и призывают россиян выходить на улицы, выступать против действий Путина. Касательно этого эмоционально высказался Алан Бадоев.

Режиссер обратился к подписчикам из России, которые постоянно пишут, что им стыдно за действия власти. Бадоев призвал россиян выходить на улицы и остановить диктатора.

Важно "Ожидаем, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину

Алан Бадоев обратился к россиянам

Режиссер подчеркнул, что их страна убивает наших людей. Россияне могут остановить войну, которую начал их руководитель и должны это сделать.

Москва, достаточно писать мне, как вам стыдно за вашу власть! Идите на улицы! Ибо прямо сейчас мою страну убивает ваша страна!

– подчеркнул Бадоев.

Также он попросил максимально распространять эти призывы, не молчать и действовать.

Алан Бадоев обратился к россиянам / Скриншот инстаграм-сторис Бадоева

Другие реакции звезд на вторжение российских войск на территорию Украины

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно отреагировала на вторжение российских войск на территорию Украины. В описании публикации Иванна призвала людей выходить на митинг в Посольство Российской Федерации в Нью-Йорке.

отреагировала на вторжение российских войск на территорию Украины. В описании публикации Иванна призвала людей выходить на митинг в Посольство Российской Федерации в Нью-Йорке. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг саркастически отметил, что Путин теперь имеет дело с Байденом, а не с Трампом. Он добавил, что Путин произвел серьезный просчет.

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