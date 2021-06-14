Сталина пережил, а коронавирус не смог, – художник Юрий Журавель отреагировал на смерть Чапкиса

Украинский художник и участник группы "От Винта!" Юрий Журавель поражен новостью о смерти Григория Чапкиса. В его честь он нарисовал графическую иллюстрацию.
В своем фейсбуке Юрий Журавель часто реагирует на знаковые события в Украине своими рисунками в жанре графики. Очередную иллюстрацию он посвятил выдающемуся хореографу Григорию Чапкису. Мужчина умер 13 июня "из-за возраста".
Читайте также Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса
Юрий Журавель о смерти Чапкиса
На рисунке художника Чапкис улыбается, едва приподняв вверх бровь. Он, как всегда, умиротворен и очень харизматичен.
Чапкис?! Я думал, Вы бессмертный! Как же так? Сталина пережил, а коронавирус не смог…
– написал в фейсбуке Журавель.
Правда, коронавирус у Григория Чапкиса так и не подтвердили, когда он болел пневмонией в конце 2020 – начале 2021 года, но болезнь дала немалые осложнения на организм. Сын хореографа – Грег Чапкис – рассказал, что у него "все начало отказывать". 91-летний мужчина в последнее время не появлялся на публике, а лишь в инстаграм-сторис сына.
Что известно о детстве Чапкиса
- Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишиневе, в Молдове, а родным языком считал румынский. Кроме него в семье было еще шестеро детей.
- С 7-летнего возраста он тяжело работал, зарабатывая хоть какие-то деньги на чистке обуви возле ресторана. Когда ему было 11 лет, началась война, поэтому его семья оказалась в Казахстане из-за эвакуации. Там он пас табун молодых лошадей.
- В 1944 семья Чапкисов возвращалась из эвакуации, но заболела тифом. Поэтому они вынужденно осели в Киеве. Свою жизнь после войны юный Григорий начал в Украине, работая строителем на восстановлении Крещатика.
- В 1945 году он поступил в железнодорожное училище, а также стал танцовщиком ансамбля песни и пляски "Трудовые резервы", в составе которого в 1945 году выступал перед Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем.