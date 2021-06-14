Сталина пережил, а коронавирус не смог, – художник Юрий Журавель отреагировал на смерть Чапкиса

Украинский художник и участник группы "От Винта!" Юрий Журавель поражен новостью о смерти Григория Чапкиса. В его честь он нарисовал графическую иллюстрацию.

В своем фейсбуке Юрий Журавель часто реагирует на знаковые события в Украине своими рисунками в жанре графики. Очередную иллюстрацию он посвятил выдающемуся хореографу Григорию Чапкису. Мужчина умер 13 июня "из-за возраста".

Читайте также Большой пример для всех, – звезды комментируют смерть Григория Чапкиса

Юрий Журавель о смерти Чапкиса

На рисунке художника Чапкис улыбается, едва приподняв вверх бровь. Он, как всегда, умиротворен и очень харизматичен.

Чапкис?! Я думал, Вы бессмертный! Как же так? Сталина пережил, а коронавирус не смог…

– написал в фейсбуке Журавель.

Правда, коронавирус у Григория Чапкиса так и не подтвердили, когда он болел пневмонией в конце 2020 – начале 2021 года, но болезнь дала немалые осложнения на организм. Сын хореографа – Грег Чапкис – рассказал, что у него "все начало отказывать". 91-летний мужчина в последнее время не появлялся на публике, а лишь в инстаграм-сторис сына.

Что известно о детстве Чапкиса