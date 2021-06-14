У своєму фейсбуці Юрій Журавель часто реагує на знакові події в Україні своїми малюнками у жанрі графіки. Чергову ілюстрацію він присвятив видатному хореографу Григорію Чапкісу. Чоловік помер 13 червня "через вік".

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Юрій Журавель про смерть Чапкіса

На малюнку художника Чапкіс усміхається, ледь піднявши вгору брову. Він, як завжди, умиротворений та дуже харизматичний.

Чапкіс?! Я думав, Ви безсмертний! Як же ж так? Сталіна пережив, а коронавірус не зміг…

– написав у фейсбуці Журавель.

Щоправда, коронавірус у Григорія Чапкіса так і не підтвердили, коли він хворів пневмонією наприкінці 2020 – на початку 2021 року, але хвороба дала чималі ускладнення на організм. Син хореографа – Грег Чапкіс – розповів, що у нього "все почало відмовляти". 91-річний чоловік останнім часом не з'являвся на публіці, а лише в інстаграм-сторісах сина.

Що відомо про дитинство Чапкіса