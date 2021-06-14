У своєму фейсбуці Юрій Журавель часто реагує на знакові події в Україні своїми малюнками у жанрі графіки. Чергову ілюстрацію він присвятив видатному хореографу Григорію Чапкісу. Чоловік помер 13 червня "через вік".
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Юрій Журавель про смерть Чапкіса
На малюнку художника Чапкіс усміхається, ледь піднявши вгору брову. Він, як завжди, умиротворений та дуже харизматичний.
Чапкіс?! Я думав, Ви безсмертний! Як же ж так? Сталіна пережив, а коронавірус не зміг…
– написав у фейсбуці Журавель.
Щоправда, коронавірус у Григорія Чапкіса так і не підтвердили, коли він хворів пневмонією наприкінці 2020 – на початку 2021 року, але хвороба дала чималі ускладнення на організм. Син хореографа – Грег Чапкіс – розповів, що у нього "все почало відмовляти". 91-річний чоловік останнім часом не з'являвся на публіці, а лише в інстаграм-сторісах сина.
Що відомо про дитинство Чапкіса
- Григорій Чапкіс народився у 1930 році у Кишиневі, в Молдові, а рідною мовою вважав румунську. Окрім нього у сім'ї було ще шестеро дітей .
- З 7-річного віку він тяжко працював, зароблявши хоч якісь гроші на чистці взуття біля ресторану. Коли йому було 11 років, почалась війна, відтак його сім'я опинилась у Казахстані через евакуацію. Там він пас табун молодих коней.
- У 1944 сім'я Чапкісів поверталась із евакуації, але захворіла на тиф. Тому вони вимушено осіли у Києві. Своє життя після війни юний Григорій почав в Україні, працюючи будівельником на відбудові Хрещатику.
- У 1945 році він вступив до залізничного училища, а також став танцівником Ансамблю пісні й танцю "Трудові резерви", у складі якого 1945 року виступав перед Сталіним, Ворошиловим, Кагановичем.