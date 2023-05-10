В дуэте с Ребеккой Фергюсон Alyosha исполнила песню Ordinary World культовой британской группы Duran Duran, но в новой аранжировке. Их перформанс на Евровидении-2023 получил название "Добро пожаловать к нам домой".

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Как Alyosha спела в первом полуфинале Евровидения-2023

Кроме невероятного вокала Alyosha, в номере было много сине-желтого цвета и света. Он рассказывает о надежде, мужестве и поддержке Украины всем миром. Сцена превратилась в дом украинской пары, которую разлучила полномасштабная война. Мужчина пошел защищать Родину с оружием в руках.

В соцсетях певица заявила, что выступление посвящено украинским матерям, вынужденным вывозить своих детей из-за вторжения России. В то время как креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов подчеркнул, что это история самой Alyosha.

Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работали над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов,

– признался режиссер перед первым полуфиналом.

Евровидение-2023: Alyosha и Ребекка Фергюсон – Добро пожаловать к нам домой: смотрите видео онлайн

Раньше Alyosha так комментировала свой номер на Евровидении-2023: "Любовь к рок-музыке меня сопровождает с детства. Эта любовь и отражается в моем творчестве. На каком-то ментальном уровне, преодолевающем любые расстояния, мое увлечение рок-жанром почувствовали и креативные продюсеры Евровидения этого года. Потому что на конкурсе этого года я буду петь песню культовой группы Duran Duran".