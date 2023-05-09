В этом году на представительницу Швеции делают самые большие ставки. Певица Лорин уже во второй раз будет выступать на Евровидении: ее первое появление на Евровидении в 2012 году увенчалось победой.
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Лорин покорила сцену Евровидения
39-летняя представительница Швеции выступила на главной сцене Ливерпуля с песней Tattoo. Она представила необычный номер. Певица исполняла композицию между двумя световыми экранами, пока сцена наполнялась дымом.
Конкурсную песню Tattoo Лорин писала с пятью музыкантами. Кстати, двое из них работали над первым победным хитом Euphoria. Композиция рассказывает о любви с энергией, силой и глубиной. Это мрачный танцевальный поп-трек о том, что еще не пора прощаться. В мелодии заметны мотивы Ближнего Востока.
Евровидение 2023 – первый полуфинал – Лорин – Tattoo: смотрите видео онлайн
Лорин с конкурсной песней является первой в списке фаворитов букмекеров. Ей прочат место в финале и даже около 44% шансов на победу.
Что известно о первом полуфинале Евровидения
- Сегодня на сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле выступят представители 15 стран. Это Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды, Финляндия.
- Среди них есть немало фаворитов, которые находятся на первых местах букмекеров: в частности, это представительница Швеции Loreen, артист из Финляндии и певица из Норвегии.
- В большой финал из 15 участников войдут только 10 человек. Финал пройдет в субботу, 13 мая.