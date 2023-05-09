В этом году на представительницу Швеции делают самые большие ставки. Певица Лорин уже во второй раз будет выступать на Евровидении: ее первое появление на Евровидении в 2012 году увенчалось победой.

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Лорин покорила сцену Евровидения

39-летняя представительница Швеции выступила на главной сцене Ливерпуля с песней Tattoo. Она представила необычный номер. Певица исполняла композицию между двумя световыми экранами, пока сцена наполнялась дымом.

Конкурсную песню Tattoo Лорин писала с пятью музыкантами. Кстати, двое из них работали над первым победным хитом Euphoria. Композиция рассказывает о любви с энергией, силой и глубиной. Это мрачный танцевальный поп-трек о том, что еще не пора прощаться. В мелодии заметны мотивы Ближнего Востока.

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Лорин с конкурсной песней является первой в списке фаворитов букмекеров. Ей прочат место в финале и даже около 44% шансов на победу.

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