Хореограф Ксения Горб и ее муж, продюсер Артём Приходько, впервые стали родителями. Эта новость шокировала фанатов, ведь танцовщица не признавалась об этом раньше.

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Ксения Горб стала мамой

Хореограф "Танцев со звездами" решила не рассказывать публике о своей беременности. Также звезда и ее муж скрывают пол и имя своего первенца.

В эти "темные времена" для Украины в нашей семье произошло светлое событие. Недавно мы стали родителями. Такие вот дела,

– поделилась Ксения Горб.

Танцовщица опубликовала трогательные фото с мужем с того периода, когда она была беременна.



Ксения Горб с мужем / Фото из инстаграма танцовщицы

В комментариях звездную семью засыпают поздравлениями украинские знаменитости.

Юлия Санина: "Ксюша! Новость – топ. Поздравляю вашу замечательную семью";

Елена Шоптенко: "Поздравление";

Санта Димопулос: "Ксю! Мои поздравления";

Илона Гвоздева: "Привет, моя дорогая";

Дарья Петрожицкая: "Поздравление";

Людмила Барбир: "Боже, Ксюня, я вас поздравляю! Как это круто, какое это счастье! Обнимаю вас крепко".

Заметим, 2022 год был богат пополнением в знаменитых семьях, например, мамами стали Кайли Дженнер, Рози Гантингтон-Уайтли, Рианна. Кто еще из звезд познакомил мир с новыми членами семей – узнавайте в материале.