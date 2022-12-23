Хореограф Ксения Горб и ее муж, продюсер Артём Приходько, впервые стали родителями. Эта новость шокировала фанатов, ведь танцовщица не признавалась об этом раньше.
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Ксения Горб стала мамой
Хореограф "Танцев со звездами" решила не рассказывать публике о своей беременности. Также звезда и ее муж скрывают пол и имя своего первенца.
В эти "темные времена" для Украины в нашей семье произошло светлое событие. Недавно мы стали родителями. Такие вот дела,
– поделилась Ксения Горб.
Танцовщица опубликовала трогательные фото с мужем с того периода, когда она была беременна.
Ксения Горб с мужем / Фото из инстаграма танцовщицы
В комментариях звездную семью засыпают поздравлениями украинские знаменитости.
- Юлия Санина: "Ксюша! Новость – топ. Поздравляю вашу замечательную семью";
- Елена Шоптенко: "Поздравление";
- Санта Димопулос: "Ксю! Мои поздравления";
- Илона Гвоздева: "Привет, моя дорогая";
- Дарья Петрожицкая: "Поздравление";
- Людмила Барбир: "Боже, Ксюня, я вас поздравляю! Как это круто, какое это счастье! Обнимаю вас крепко".