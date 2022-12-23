Хореографиня Ксенія Горб та її чоловік, продюсер Артем Приходько, вперше стали батьками. Ця новина шокувала фанів, адже танцівниця не зізнавалась про це раніше.
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Ксенія Горб стала мамою
Хореографиня "Танців з зірками" вирішила не розповідати публіці про свою вагітність. Також зірка та її чоловік приховують стать та ім'я свого первістка.
В ці "темні часи" для України в нашій родині відбулась світла подія. Нещодавно ми стали батьками. Такі от справи,
– поділилась Ксенія Горб.
Танцівниця опублікувала зворушливі фото з чоловіком з того періоду, коли вона була вагітною.
Ксенія Горб з чоловіком / Фото з інстаграму танцівниці
У коментарях зіркову сім'ю засипають привітаннями українські знаменитості.
- Юлія Саніна: "Ксюша! Новина – топ. Вітаю вашу чудову сім'ю";
- Олена Шоптенко: "Вітання";
- Санта Дімопулос: "Ксю! Мої вітання";
- Ілона Гвоздьова: "Вітаю, моя люба";
- Дар'я Петрожицька: "Вітання";
- Людмила Барбір: "Боже, Ксюня, я вас вітаю! Як це круто, яке це щастя! Обіймаю вас міцно".