Лилия Ребрик опубликовала в инстаграмме трогательное сообщение и прикрепила роскошные фото, сделанные в прошлом году на юбилейную годовщину свадьбы. Тогда она надела похожее платье на свадебное, в руках у нее был букет, а ее муж выбрал черный костюм с бабочкой.

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Лилия Ребрик празднует 11 годовщину свадьбы с Андреем Диким / Фото из инстаграмма актрисы

"Голливудские фото" получили много комплиментов от подписчиков, а сама Ребрик поделилась, что за 11 лет у них было много любви, любви, поддержки, понимания и "души в душу".

Это – мое величайшее счастье, мой величайший дар судьбы, небес, Вселенной: встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь! За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное – делали все всегда вместе,

– говорит Ребрик.

Она на собственном опыте знает, как это думать, дышать, двигаться с человеком в унисон, понимать друг друга с точки зрения. Однако призналась, что, конечно, было не без споров и оскорблений, но это только укрепляло их любовь.

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девушкам, к нам», – продолжила писать комментарии счастливая Лилия.

В итоге она пошутила, что 23 декабря у них – стальная свадьба, и уже стальные нервы на двоих.