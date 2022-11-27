Танцы на костях, – фаворитка "Холостяка" Алина снова раскритиковала реалити-шоу
Источник:инстаграм Алины Ершовой
12 сезон шоу "Холостяк" продолжается и девушки все чаще негативно высказываются о реалити. Алина Ершова, с которой Алекс Топольский летал в Стамбул, прокомментировала радость девушек после того, как проект покинула Юля.
В 5 выпуске Алекс простился с Юлей Кавчук, потому что она якобы неуверенная в себе. Этому очень обрадовались другие участницы, ведь на одну конкурентку стало меньше. Но радости не разделила Алина Ершова.
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Алина снова раскритиковала "Холостяка"
Девушка призналась, что не радовалась, когда Юля покинула проект. Кавчук пришла на "Холостяк" с искренним желанием встретить свою любовь, но не сложилось. Алине жалко Юлю.
Обсуждать кого-то из девушек за спиной – мне неинтересно. Тем более, если эта девушка уже покинула проект. Тем более, если я знала о ее чувствах к Алексу. Радоваться чужому горю для меня – танцы на костях,
– высказалась Алина в инстаграме.
- После 3 выпуска на "Холостяке" Алина обиделась на Алекса Топольского из-за забега на совместимость и церемонию роз. Девушка, едва преодолевшая три круга, возмутилась, что Алекс не присоединился к ним, а сверху наблюдал, как они страдают.
- Высказалась она и о 4 выпуске. Участница призналась, что смотрела на Топольского как на мужчину, с которым могла бы сложиться ее жизнь. Потому что пришла на проект по любви. Но в ответ не получила то, чего хотела.