Григорий Решетник рассекретил, будет ли 13 сезон "Холостяка"
Источник:Люкс ФМ
Среди романтических реалити-шоу немногие проекты привлекают столько внимания и восхищают зрителей во всем мире, как "Холостяк". В частности, шоу пользуется большой популярностью в Украине. Так, ведущий проекта Григорий Решетник ответил на волнующий многих вопрос – будет ли 13 сезон долгожданного реалити.
По словам телеведущего, проекту быть. Кроме того, выяснилось, что продакшн намерен снять как "Холостяка", так и "Холостячку".
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Новый сезон "Холостяка" и "Холостячки"
Пока команда ищет людей на главные роли. Но в то же время выход шоу в значительной степени зависит от ситуации, которая сложится в стране.
Верю, что нам удастся реализовать проекты. Сейчас идет поиск героев. Впрочем, все зависит от ситуации в стране. У нас большая команда, которой нужно работать, но процесс усложняется сиренами. Они мешают романтике. Драйв шоу теряется, если свидание будет перебиваться тревогой и все будут идти в укрытия, но мы работаем, чтобы удалось снять новые сезоны,
– подчеркнул Решетник.
Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн
Как сложилась жизнь победителя последнего сезона "Холостяка"
- 12 сезон оказался одним из самых ожидаемых. Премьеру шоу дважды переносили. Сначала ее отложили из-за начала полномасштабного вторжения. Впоследствии произошли технические причины, которые также помешали выйти "Холостяку" на экраны. И все же осенью зрители наконец-то смогли насладиться долгожданным проектом с участием Алекса Топольского.
- В финале мужчина выбрал Катю Лозовицкую, но после завершения шоу они встречались только месяц. На пост-шоу Топольский признался, что во время отношений с Катей думал о другой финалистке Саше Мудрой.
- Сейчас у победительницы проекта новые отношения. Она встречается с Владимиром, родом из Украины, который живет и работает в Польше. Екатерина уже даже познакомила родителей с новым избранником и иногда публикует общие фото и видео с ним в соцсетях.
- В то же время Алекс сейчас живет на Бали. В марте он рассказал, что у него есть девушка. Его 23-летняя любимая – дизайнер, у девушки есть собственный бренд женского белья. Они с Алексом познакомились в кафе и новую избранницу совсем не смущает тот факт, что мужчина участвовал в шоу "Холостяк".