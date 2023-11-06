Григорий Решетник рассекретил, будет ли 13 сезон "Холостяка"

Среди романтических реалити-шоу немногие проекты привлекают столько внимания и восхищают зрителей во всем мире, как "Холостяк". В частности, шоу пользуется большой популярностью в Украине. Так, ведущий проекта Григорий Решетник ответил на волнующий многих вопрос – будет ли 13 сезон долгожданного реалити.

По словам телеведущего, проекту быть. Кроме того, выяснилось, что продакшн намерен снять как "Холостяка", так и "Холостячку".

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Новый сезон "Холостяка" и "Холостячки"

Пока команда ищет людей на главные роли. Но в то же время выход шоу в значительной степени зависит от ситуации, которая сложится в стране.

Верю, что нам удастся реализовать проекты. Сейчас идет поиск героев. Впрочем, все зависит от ситуации в стране. У нас большая команда, которой нужно работать, но процесс усложняется сиренами. Они мешают романтике. Драйв шоу теряется, если свидание будет перебиваться тревогой и все будут идти в укрытия, но мы работаем, чтобы удалось снять новые сезоны,

– подчеркнул Решетник.

Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн

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