"Холостяк" рассказал о реакции мамы на выбор в финале и сделал неожиданное заявление о детях
Источник:Алекс Топольский
13 января состоялся финал 12 сезона шоу "Холостяк", где Алекс Топольский выбрал Катю. Теперь мужчина рассказал, одобрила ли такой выбор его мама.
Перед решающим выбором "Холостяк" Алекс Топольский познакомил Сашу Мудру и Катю со своей матерью. Это произошло в финальном выпуске проекта. Хотя Наталье Владимировне понравились обе девочки, но она предполагала, что именно с Катей можно построить долгосрочные отношения.
К теме "Холостяк" Алекс Топольский объяснил, почему в финале выбрал Катю, а не Сашу
Что мама Алекса сказала ему о выборе в финале "Холостяка"
"Маме импонировали обе девушки. Но она, как и в выпуске, предположила, что с Катей больше вероятность создать длительные отношения, культивируя семейные ценности. И я рад, что наши мысли сошлись", – поделился Топольский.
Топольский о реакции мамы на выбор в финале / Скриншот инстаграм-сторис "Холостяка"
Сейчас Алекс мечтает о семье с двумя детьми – сыном и дочерью. Однако неизвестно, будет ли строить эту семью с избранницей из "Холостяка". Продолжились ли отношения Кати и Алекса после финала станет известно уже в эту пятницу, 20 января, после выхода пост-шоу. Пока известно, что финал Топольский смотрел на Бали, где отдыхает сейчас, а Катя – в Киеве, вместе с другими участницами проекта.
Однако в соцсетях после финала Алекс опубликовал серию фотографий с избранницей. На фото Алекс и Катя изображены счастливыми, не скрывают своих чувств. В подписи к фотографиям Топольский назвал девушку "родным человеком".
Финал 12 сезона "Холостяка": главное
- Биографию победительницы Кати Лозовицкой можете прочитать здесь.
- В сети поддержали выбор Алекса, но отметили, что Катя достойна лучшего мужчины, чем он.
- После финала Саша Мудра опубликовала лаконичный пост, в котором поблагодарила зрителей за любовь и поддержку. Девушка разочарована выбором Алекса, но не сомневается, что у нее будет светлое будущее.
- "Холостяк" объяснил, почему выбрал Катю, а не Сашу. Выяснилось, что у Алекса Топольского были девушки, похожие на Сашу Мудрую – драйвовые, характерные, вспыльчивые, а с такими, как Катя, он никогда не встречался. Она якобы больше подходит для создания семьи, о которой он так редко заикался на проекте.