"Холостяк" Максим Михайлюк впервые после ДТП появился в инстаграме: что опубликовал мужчина
Источник:инстаграм Максима Михайлюка
Пилот и звезда шоу "Холостяк-10" с октября 2021 года не появлялся в сети, а после декабрьского ДТП в Киеве – и подавно. Лишь в понедельник, 17 января, он впервые опубликовал совместное фото с подросшей дочкой.
Максим Михайлюк в начале декабря сбил мужчину в центре Киева и после этого почти сразу отправился в США. Несмотря на жалобы семьи пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора и признал свою вину в аварии, Михайлюк вроде бы никак не помог с лечением.
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"Давненько не было"
После этого "Холостяк-10" полностью исчез из сети, где ранее активно публиковал фото с дочерью Арианой и женой Дарьей Хлыстун. Правда, модель-жена продолжает активно вести инстаграм, однако не упоминает в нем своего мужа, как это было пол года назад.
На новом снимке Максим Михайлюк показал подросшую дочь Ариану, которой уже 8 месяцев. Известно, что мужчина стал отцом девочки 27 апреля 2021 года. Девочка одета в курточку персикового цвета и шапку с красными орнаментами и помпоном.
Давненько нас здесь не было. А мы за это время изрядно подросли,
– миловидно подписал фото "Холостяк".
Максим Михайлюк с дочкой Арианой / Фото из инстаграма "Холостяка"
В частности он опубликовал несколько инстаграм-сторис, где пилотирует в небе.
Реакция сети
Фанаты отнюдь не ожидали увидеть в сети мужчину, поэтому засыпали его приветственными словами. Одним из первых стал "следующий" "Холостяк-11" – Михаил Заливака, который написал "Авввв".
- "Ну, заставляете волноваться";
- "А мы скучали";
- "Папина куколка";
- "Овва, какие вы взрослые";
- "Да, давненько не видели вас";
- "Классные !!!";
- "Растите здоровенькими!";
- "Папина Буся сладенькая";
- "Ваша дочь очень похожа на свою бабушку вашу маму";
- "Мне, Макс, тоже на Вашу маму похожа девочка!"
- "Да, давненько вас не видели... Папина гордость...";
- "Такая сладкая";
- "Ангелочек".
Некоторые фанаты разглядели заметное сходство между Арианой и мамой Максима – Ларисой. Вот как выглядит мама "Холостяка":
Родители Макса Михайлюка / Фото из инстаграма мужчины