Многие мамы выезжают за границу, чтобы рожать в безопасности. Лилия Ребрик призналась, что даже не думала покидать Украину.

К слову Лилия Ребрик объявила о беременности: первые фото с животиком

Где будет рожать Лилия Ребрик

Я здесь на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неверных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными,

– ответила актриса.

Сейчас Лилия Ребрик вместе с семьей живет в 50 километрах от Киева – на загородной даче, которую купила с семьей несколько лет назад. Обустройство территории, забота о ней, дает покой как раньше, так и во время войны.

"Возвращаться в город я пока не готова: в Киеве мы живем на 22 этаже, и, честно, у меня есть страх высокого этажа, хотя раньше казалось, что высокий этаж и большие окна – это хорошо. А теперь наоборот хочется иметь меньше окон и желательно еще подвал. Чувствовать под ногами землю. Наша дача со своим огородом и фруктами очень отвлекает, греет. У природы свои планы на жизнь", – считает телеведущая.



Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Лилия Ребрик беременна в третий раз

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились в 2011 году на проекте "Танцы со звездами". Тогда между ними возникла симпатия, а затем и любовь.

В этом году пара вышла замуж. Уже в августе 2012 года супруги впервые стали родителями. Лилия родила дочь Диану. В апреле 2018 года на свет появилась их вторая дочь Полина. Теперь супруги ожидают пополнения – они станут многодетными родителями.