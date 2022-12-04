"А ничего, что сейчас война": победительницу "Холостяка" раскритиковали за отдых на курорте
Источник:инстаграмм Анны Богдан
Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан отдыхает в Доминиканской Республике. В сети ее подвергли критике за развлечения во время войны. Такой контент подписчики считают неуместным.
Недавно Богдан призналась, что не общается с Михаилом Заливакой. В октябре он уехал в США, сейчас почти не появляется в соцсетях. А его избранница по проекту отдыхает в Доминикане. Подписчики подозревают, что с новым бойфрендом.
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На днях Анна опубликовала видео, где катается на больших качелях на фоне невероятно красивого пейзажа. Фоловеры заметили, что видео снимал мужчина – на земле видна его тень. Возможно, экс-любимая Заливаки улетела в отпуск с новым избранником.
"Наслаждаться каждым моментом. Осознавать, что здесь и сейчас – это жизнь. Напоминаю себе это постоянно", – написала Богдан под видео.
- "А снимает какой-нибудь парень, заметили".
- "Уже другого спонсора нашла".
- "Вы постоянно путешествуете. С кем и за что?"
Анну Богдан раскритиковали за развлечения во время войны
В инстаграм-сторис девушка показывает свой отдых, на фотографиях позирует с подругами. Также решила поделиться кадром в ленте и сразу нарвалась на критику.
На фотографии, которую Богдан опубликовала в своем блоге, она изображена в дорогом отеле. Девушка надела соблазнительное платье черного цвета. Соединила наряды с плетеными босоножками. На лицо не наносила косметику, короткие вьющиеся волосы распустила и довершила аутфит длинными серьгами. По мнению подписчиков Анны, сейчас не время для такого контента.
- "Это все, что ее беспокоит сейчас".
- "Все "патриотки" за границей".
- "А ничего, что сейчас идет война?"
- "Напоминаю, в твоей стране гибнут люди".
- "Надо отписываться! Уже тошнит от ее сторис и постов".
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