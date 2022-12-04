Недавно Богдан призналась, что не общается с Михаилом Заливакой. В октябре он уехал в США, сейчас почти не появляется в соцсетях. А его избранница по проекту отдыхает в Доминикане. Подписчики подозревают, что с новым бойфрендом.

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На днях Анна опубликовала видео, где катается на больших качелях на фоне невероятно красивого пейзажа. Фоловеры заметили, что видео снимал мужчина – на земле видна его тень. Возможно, экс-любимая Заливаки улетела в отпуск с новым избранником.

"Наслаждаться каждым моментом. Осознавать, что здесь и сейчас – это жизнь. Напоминаю себе это постоянно", – написала Богдан под видео.

"А снимает какой-нибудь парень, заметили".

"Уже другого спонсора нашла".

"Вы постоянно путешествуете. С кем и за что?"

Анну Богдан раскритиковали за развлечения во время войны

В инстаграм-сторис девушка показывает свой отдых, на фотографиях позирует с подругами. Также решила поделиться кадром в ленте и сразу нарвалась на критику.

На фотографии, которую Богдан опубликовала в своем блоге, она изображена в дорогом отеле. Девушка надела соблазнительное платье черного цвета. Соединила наряды с плетеными босоножками. На лицо не наносила косметику, короткие вьющиеся волосы распустила и довершила аутфит длинными серьгами. По мнению подписчиков Анны, сейчас не время для такого контента.

"Это все, что ее беспокоит сейчас".

"Все "патриотки" за границей".

"А ничего, что сейчас идет война?"

"Напоминаю, в твоей стране гибнут люди".

"Надо отписываться! Уже тошнит от ее сторис и постов".

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