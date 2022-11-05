Из-за полномасштабной войны Адель Асанти переехала из Киева во Львов. День назад с ней случился неприятный инцидент, когда она шла на обед в 12:30. В центре города мужчина ударил ее за то, что та ответила ему на русском языке.

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Адель Асанти ударили из-за русского во Львове

Я шла мимо Grand Hotel, в наушниках, в телефоне, по навигатору, я никого не трогала. Подходит ко мне мужчина, преграждает дорогу и говорит: "С*чка, ты куда идешь?" Я ему говорю: "Мужчина, вы как со мной говорите? Я сейчас вызову полицию". А он мне говорит: "Ааа, так ты русскоязычная мразь". И как ударил меня с ноги в левый имплант. Это вообще как? Среди белого дня,

– возмутилась Адель Асанти.

"Это так Львов встречает людей из Киева, из Харькова. Это вообще нормально? Меня просто ударил незнакомый мужчина за то, что я ему ответила по-русски", - упрекнула блогерша.

Она написала заявление в полицию, нападающего разыскивают. Однако Адель Асанти очень переживает из-за имплантов, ведь сделала глютеопластику – операцию по увеличению ягодиц.

"У меня очень сильно болит левая сторона, там, где имплант. Я действительно переживаю, что может там что-то нарушиться, потому что удар был сильный. Скажите, за что? За то, что я создала свой благотворительный фонд, что я делала сборы, всегда помогаю ВСУ? Вот мне благодарность? Я просто не понимаю почему", – спросила Адель Асанти, заливаясь слезами.

Через волну хейта девушка напомнила, что с детства говорит по-русски, ведь родом из Днепропетровской области. Во Львове она якобы общается на украинском, но в стрессовой ситуации "включился человеческий фактор". Правда, участница шоу "Холостяк" поддерживает нарратив "какая разница".

Я украинка, я горжусь своей нацией, я хочу, чтобы кончилась война. Я никогда не делила запад и центр Украины. Я считаю, что неважно, на каком языке ты говоришь. Важно, что ты несешь по жизни, каков ты человек, какое у тебя сердце, какие у тебя поступки,

– заявила Адель Асанти.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове россиянка напала на певицу SHADU. Однако тогда все было наоборот – женщина набросила на артистку со словами "валы в свою хохляндию, слава России", потому что та была с сине-желтым флагом.