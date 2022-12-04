Нещодавно Богдан зізналася, що не спілкується з Михайлом Заливакою. У жовтні він поїхав в США, зараз майже не з'являється у соцмережах. А його обраниця з проєкту відпочиває в Домінікані. Підписники підозрюють, що з новим бойфрендом.

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Днями Анна опублікувала відео, де катається на великій гойдалці на тлі неймовірно красивого краєвиду. Фоловери помітили, що відео знімав чоловік – на землі видно нібито його тінь. Можливо, екскохана Заливаки полетіла у відпустку з новим обранцем.

"Насолоджуватись кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз – це і є життя. Нагадую собі це постійно", – написала Богдан під відео.

"А знімає якийсь хлопець, помітили".

"Вже іншого спонсора знайшла".

"Ви постійно подорожуєте. З ким і за що?"

Анну Богдан розкритикували за розваги у час війни

В інстаграм-сторіс дівчина показує свій відпочинок, на світлинах позує з подругами. Також вирішила поділитися кадром у стрічці й одразу нарвалася на критику.

На світлині, яку Богдан опублікувала у своєму блозі, вона зображена у дорогому готелі. Дівчина одягнула спокусливу сукню чорного кольору. Поєднала вбрання з плетеними босоніжками. На обличчя не наносила косметику, коротке кучеряве волосся розпустила й довершила аутфіт довгими сережками. На думку підписників Анни, зараз не час для такого контенту.

"Це все, що її турбує зараз".

"Всі "патріотки" за кордоном".

"А нічого, що зараз йде війна?"

"Нагадую, в твоїй країні гинуть люди".

"Треба відписуватись! Вже нудить від її сторіс та постів".

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