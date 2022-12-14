Самолюбие, – Алекс Топольский впервые ответил на критику от участниц "Холостяка"

Алекс Топольский получает в свою сторону немало негатива как от участниц, так и от покинувших шоу девушек. Он в первый раз ответил, что об этом думает.

Герой "Холостяка" Алекс Топольский в общении со Славой Деминым впервые ответил на критику девушек. Ему "прилетает" как от вылетевших из проекта участниц, так и от тех, кто еще борется за его сердце.

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Топольский ответил на критику девушек

"Холостяк" считает, что реакция девушек – нормальная и ожидаемая для него.

"У каждого человека есть самолюбие, это нормально, это часть эго, которое может быть раздутым. Часть его должна быть, и таким образом мы сохраняем свою личность. Мне кажется, что девушки, выбывшие из проекта в финал, часть самолюбия была задета". И это абсолютно нормально. Ожидаемая реакция, воспринимаю как данное. Большинство девушек, покинувших проект, осознаны".

, Алекс Топольский раньше признавался, как прощается с девушками , покидающих проект. "Я в голове прокручиваю все классные моменты, которые у нас были. Я эти моменты просто вспоминаю", – говорил он.

Также Топольский высказался о гневные сообщения Алины. В частности, она обижалась на "Холостяка" из-за забега, а затем обвиняла его в том, что он говорит одно, а делает другое.

Это достаточно обоснованная ее реакция, у нас были романтические моменты, но их немного. Я воспринимаю такую реакцию от Алины. Мы немного дальше чем середина проекта. И все еще впереди. Еще очень рано делать выводы,

– заинтриговал Алекс.

Что думает о Саше Мудрой

Алекс Топольский также высказался о Саше Мудрой, с которой так и не смогли найти общий язык большинство девушек. Теперь на нее обрушилась критика и со стороны зрителей.

"Люди могут говорить о ней все, что угодно. Что она – хитрая, манипулирует, но на 100% я тебя уверяю, что она – сильный человек, у него есть характер, знает, как отстоять свою точку зрения. Знает, с кем разговаривать , а с кем нет. И когда ее нужно отстаивать. В этом плане она очень выборочная. Я ее не защищаю", – ответил "Холостяк".