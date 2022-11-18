Главный герой романтического реалити-шоу Алекс Топольский рассказал о его участии в проекте. Он заявил, ради чего пришел на "Холостяк".

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Почему Алекс Топольский пришел на шоу

Сразу развею чьи-то, возможно, мысли – это не ради пиара. Мне вообще к социальным сетям тогда было безразлично. Я развивал свои страницы, но посты делал очень редко,

– опроверг обвинение "Холостяк".

Алекс поделился, что во время жизни в Америке он имел возможность строить бизнес, но далеко не отношения. Поэтому ему не хватало чувств.

"Основной мотив – мне не хватало настоящих эмоций и ощущений. Мне действительно хотелось влюбиться. Я проживал в Майами. Этот город хорошо для бизнеса, имеет классную инфраструктуру, но для создания отношений, романтики и семьи – это полный антидот. К тому же с американками сложно в этом плане. Чувствуется разный менталитет. Мы очень разные. И у них другое видение того, как строить отношения".



Алекс Топольский / Фото из инстаграма "Холостяка"

Алекс Топольский заметил, что не верит в мысль, что любовь нельзя найти на шоу. "На самом деле нет разницы, где ты встретишь любовь своей жизни. С девушкой, с которой когда-то мы долго встречались, познакомились в ночном клубе. Казалось бы, место для знакомств не самое лучшее. Но так случилось. Поэтому нет правил на счет того, где знакомиться".

Интересно, что участницы 12 проекта рассказывали об Алексе Топольском не слишком приятные истории: