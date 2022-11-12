Холостяк 12 сезон 3 выпуск: сколько девушек вылетело из проекта

Предыдущий эфир 12 сезона "Холостяка" показал, что не все участницы дотягивают до церемонии роз. Неделю назад Алекс Топольский отпустил четырех девушек сразу после свидания. Удивительно, но в 3 выпуске он был менее категоричен.

В сети шутили, что герой 12 сезона "Холостяка" так быстро прощается с претендентками на свое сердце, что так только Гриша Решетник останется. Однако, очевидно, Алекс Топольский просто четко понимал, что с Аделиной, Настей, Еленой и другими у него не сложится. В 3 выпуске он поближе познакомился с 13 девушками и открыл их по-новому, передает 24 канал. Кто и почему не прошел дальше, рассказываем ниже.

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Кто ушел в 3 выпуске "Холостяка"

На церемонии роз Алекс Топольский отпустил Люду, ведь девушка считает, что бить детей с целью воспитания – это нормально. В то время как для главного героя это неприемлемо.

Знаешь, мне все понравилось в разговоре с тобой, кроме одного – это твой взгляд на воспитание детей. Этот подход неприемлем для меня. Прости, но у меня нет для тебя сегодня розы,

– заявил "Холостяк".

"С Людой общение было приятным, она интересна сама по себе девушка, но стала неинтересной мне, когда высказала свою позицию в поддержку того, что нормально бить детей. Все, для меня этого достаточно. У меня совсем другая позиция. Я считаю, что есть много разных инструментов, чтобы донести информацию до ребенка эффективно, без использования физической силы или насилия", – добавил он уже за кадром.

Я действительно желаю тебе найти искреннюю любовь и взаимную. Чтобы это было не наиграно и без выгоды. Спасибо тебе за эмоции, которые ты подарил мне за такой малый срок,

– сказала Люда на прощание.

Люда покинула "Холостяк" в 3 выпуске / Фото с инстаграма участницы

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