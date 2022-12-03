Холостяк 12 сезон 6 выпуск: поцелуи в Дубае, скандал между девушками, отмененная церемония роз

8 девушек продолжают бороться за сердце главного "Холостяка" страны Алекса Топольского. В 6 выпуске романтического реалити-шоу показали вторую часть приключений Алекса и девушек в Дубае. Там были не только чувственные свидания, но экстримальные встречи, скандалы.

События на проекте "Холостяк-12" развиваются достаточно быстро. Истории Алекса Топольского и девушек становятся все более романтичными, каждая красавица стремится завоевать его сердце и стать той единственной, ради которой он пришел на шоу, передает 24 канал. Далее узнайте, как украинки боролись за симпатию Алекса в новом выпуске.

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Свидание с Сашей в веревочном парке

Александра уже во второй раз отправилась на индивидуальное свидание с Алексом. "Холостяк" подготовил для девушки несколько экстремальных испытаний в веревочном парке.

Все началось с лазанья по веревочной паутине . Алекс и Саша должны были получить конверты, расположенные в разных концах паутины.

. Алекс и Саша должны были получить конверты, расположенные в разных концах паутины. На втором этапе они должны были вылезти на гору , помогая друг другу.

, помогая друг другу. Третья задача, с которой Алекс и Саша должны были справиться, – "треугольник доверия" . Они шли на веревочных канатах, держась за руки. Однако в начале оба упали, не смогли пройти до конца.

. Они шли на веревочных канатах, держась за руки. Однако в начале оба упали, не смогли пройти до конца. Эти испытания завершились задачей, где Алекс и Саша должны были вылезти на столб, прокричать обещание партнеру и прыгнуть на шар. Это было тяжело, поскольку оба испытывают страх высоты. И им удалось это сделать. "Саша, я тебя обожаю", – крикнул Алекс. Это трогало и поразило участницу. Саша очень боялась прыгать, но с поддержкой "Холостяка" смогла решиться.

После такого экстрима отправились на романтический ужин на природе. Как выяснилось, в конвертах, которые собирали в парке, были фотографии предыдущих встреч Саши и Алекса. Они вместе вклеили их в альбом.

Я думала: "Какая мы хорошая пара, как хорошо вместе смотримся!". Это замечательное начало истории любви. Я понимаю, что начинаю влюбляться в Алекса. Он делает меня счастливой,

– сказала Саша.



Свидание Саши и Алекса / Скриншот с видео

Какие правила в доме установила Вика

На этой неделе хозяйкой дома была Виктория. Она продиктовала свои правила:

Элегантность – одевать юбки, платья, каблуки и т.д.

– одевать юбки, платья, каблуки и т.д. Взаимное уважение – целую неделю обращаться друг к другу на "Вы" и произносить полное имя.

– целую неделю обращаться друг к другу на "Вы" и произносить полное имя. Творчество – мастер-классы по актерскому мастерству.

– мастер-классы по актерскому мастерству. Написать стихотворение для Алекса.

Вика стала единственной хозяйкой, правил которой придерживались другие девушки. Однако участницы все-таки нарушили их, когда та пошла на свидание.

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Свидание с Катей и Алиной

С этими девушками Алекс захотел почувствовать адреналин. Потому пригласил их кататься на мотоциклах. Такому времяпрепровождению очень обрадовалась Алина, поэтому не скрывала искренних эмоций. И первой с Алексом уехала на мотоциклах.



"Холостяк" на свидании с Алиной и Катей / Скриншот с видео

Алекс и Катя во время совместного катания остановились, чтобы пообщаться, пофлиртовать. Между ними вспыхнула страсть, вылившаяся в поцелуй.

Катя удивила меня. Она смогла открыться и показать другую часть себя,

– прокомментировал Алекс.



Поцелуй Кати и Алекса / Скриншот с видео

Вернувшись к Алине, Алекс предложил девушкам поужинать. Алина поделилась личной историей. Когда она работала в компании папы, пришел грабитель, который разгромил офис. Тогда девушка выбежала на улицу, просила помочь, но никто не обращал на это внимания. Эта ситуация показала, что в жизни можно рассчитывать только на себя. История Алины поразила Алекса, он еще раз убедился, что она очень сильная девушка.

Полет на вертолете с Сашей Мудрой

На прошлой неделе Саша получила белую розу, поэтому могла загадать желание. Девушка хотела, чтобы они вдвоем попробовали что-нибудь впервые. "Холостяк" пригласил участницу в одно из самых высоких зданий Дубаи. А после этого девушку ждал еще один сюрприз – полет на вертолете.

Ты мне очень нравишься,

– сказал Алекс.



Полет на вертолете с Сашей / Скриншот с видео

После полета у Алекса и Саши был очень откровенный и интимный разговор. Это поразило "Холостяка", поскольку с самого начала проекта девушка казалась очень правильной. На этом свидании между ними разгорелись чувства, укрепившиеся поцелуем.

Она очень искусно соблазняет,

– признался Алекс.



Поцелуй Саши и Алекса / Скриншот с видео

Поездка в автомобиле с Викторией

На этой неделе Алекс впервые пригласил Вику на индивидуальное свидание. Он подготовил для нее поездку в красивом автомобиле по солнечному Дубаю.



Поездка в автомобиле с Викторией / Скриншот с видео

Пунктом назначения стала специальная площадка, где громили разные вещи и таким образом выпускали весь негатив, боль. Это было нужно обоим, а затем Алекс пригласил Вику на откровенный разговор. Там она поделилась историей о предыдущих отношениях, где парень совершенно не ценил ее.

С ней любопытно. Она разная, необычная. В этом и заключается очарование и его красота,

– сказал Алекс в конце свидания.

Свидание с Юлей в океанариуме

Приглашение на еще одно индивидуальное свидание получила Юлия. "Холостяк" помнит, что девушку вдохновляет море, поэтому пригласил ее в один из самых больших океанариумов мира. Они вместе погружались под воду, изучали этот сказочный мир. Такая водная "прогулка" была достаточно длинной, под водой Алекс и Юлия нашли особые раковины, которые "Холостяк" подготовил специально для свидания.



Свидание с Юлей под водой / Скриншот с видео

Встреча продолжилась в ресторане. Там Юля открыла раковины и увидела, что Алекс приготовил для нее ценный подарок – серьги с жемчугом и бриллиантами. Разговор был очень искренним и легким. Обоим понравились прикосновения, объятия. Эта встреча сблизила Юлю с Алексом.

Анонимные мнения девушек друг о друге и отмененная церемония роз

В преддверии церемонии роз Алекс прослушал видеообращение девушек, в которых на этой неделе были стихи. Это было правило Вики, которое она сама нарушила. Но это были не все сюрпризы для "Холостяка". Григорий Решетник предложил Алексу послушать анонимные мнения девушек друг о друге, которые они записали на этой неделе.

После комментариев девушек стало известно, что Саша курит, но скрывала это от Алекса.

курит, но скрывала это от Алекса. Алину назвали "девушкой с психическими проблемами, имеет расстройство". Также для девушек она является "хитрым манипулятором".

назвали "девушкой с психическими проблемами, имеет расстройство". Также для девушек она является "хитрым манипулятором". Катю считают безэмоциональной, а также она якобы сомневается в "Холостяке".

считают безэмоциональной, а также она якобы сомневается в "Холостяке". Лиза имеет "образ тупой блондинки, которым она успешно пользуется", является хитрой и занимается подхалимством.

имеет "образ тупой блондинки, которым она успешно пользуется", является хитрой и занимается подхалимством. Что касается Юли, то девушки считают ее честной, но непонятной девушкой, поскольку ее хэштег "эскорт" вызывает вопросы. Но об этом она рассказала Алексу на первом свидании и объяснила, что не понимает, кто и почему подписал ее в своем телефоне. Юля расплакалась и Алекс захотел обнять ее.



Алекс обнимает Юлю после комментариев о ней / Скриншот с видео

Вика , по словам девушек, может извратить ситуацию так, как удобно ей. А также "ей нужен олигарх, если мы все уедем, она останется в Дубае искать принца".

, по словам девушек, может извратить ситуацию так, как удобно ей. А также "ей нужен олигарх, если мы все уедем, она останется в Дубае искать принца". Марину конкурентки считают вульгарной, без собственного мнения, "в какой-то степени мазохисткой". А также она якобы под влиянием Саши Мудрой и пытается быть такой, как она. Но Марина не смолчала, защищала себя, и это понравилось Алексу.

конкурентки считают вульгарной, без собственного мнения, "в какой-то степени мазохисткой". А также она якобы под влиянием Саши Мудрой и пытается быть такой, как она. Но Марина не смолчала, защищала себя, и это понравилось Алексу. Саша Мудра – два разных человека в жизни и перед камерами, постоянно провоцирует, извращает факты и слова, "не верится, что такой человек может существовать в социуме", "привык дарить мужчинам только секс, самое неприятное лицо". Такие комментарии поразили "Холостяка", ведь ничего хорошего о Саше он не услышал.

Вся эта ситуация шокировала Топольского. Девушки поливали друг друга грязью, унижали. Поэтому "Холостяк" решил не проводить церемонию роз. После таких комментариев Алекс был не готов принимать решение, потому отменил церемонию и ушел.



Алекс Топольский отменил церемонию роз / Скриншот с видео