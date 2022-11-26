Холостяк 12 сезон 5 выпуск: напряженная неделя в Дубае и страстные поцелуи

На прошлой неделе на проекте "Холостяк-12" прошли первые поцелуи. Романтические свидания еще больше сблизили Алекса Топольского девчонками. В 5 выпуске за сердце "Холостяка" продолжили сражаться 10 участниц.

Уже пять недель вся страна наблюдает за развитием событий на романтичном реалити-шоу "Холостяк", передает 24 канал. Бизнесмен Алекс Топольский поражает девушек оригинальными свиданиями, каждая участница стремится покорить его, однако не всем удается это сделать. Что показали в 5 выпуске противоречивого проекта, который прошел в Дубае, – смотрите дальше.

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Приезд в Дубай и ссоры между девушками

Эту неделю девушки с "Холостяком" провели в солнечном Дубае. Хозяйкой дома на этот раз Юлия, поэтому девушка решила расселить девушек так, как ей захотелось. Такое решение Юлии не понравилось другим участницам, потому они поселились так, как хотели.

Впоследствии Юлия извинилась перед другими девушками и призналась, что таким образом хотела всех перессорить. Но и дальше Юлия начала диктовать свои правила, которые не нравились другим участницам. Без конфликтов не обошлось. Девушки видели, что Юля не уверена в себе и пользовалась этим.

Марина решила рассказать о страстном поцелуе с Алексом. Это огорчило девушек и вызвало еще больше споров.



"Холостяк" 5 выпуск / Фото с инстаграмма шоу

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Плавание и страстный поцелуй с Викой

Белую розу на прошлой неделе получила Вика, поэтому у нее была возможность загадать желания. Девушка захотела поплавать с Алексом и он с радостью исполнил ее желание. "Холостяк" пригласил Вику на прогулку по побережью, что приятно удивило ее.

Алекс подготовил для Вики пикник на пляже во время заката. Они много разговаривали, а потом пошли купаться. Это очень сблизило и не обошлось без страстного поцелуя. Было много романтических моментов, искренних чувств. Вика призналась, что влюбилась в Алекса.

У нас возникли отношения. Сегодня,

– сказала Вика.



Поцелуй Вики и Алекса / Скриншот с видео

Парное свидание с Лизой и Роксоланой

Алекс пригласил Лизу и Роксолану в пустыню. Он предложил девушкам присоединиться к арабским традициям, бедуинам. Свидание началось со смакования арабским кофе в очень красивой локации. За разговором делились семейными историями, однако Елизавета была не очень говором. Алекс пригласил ее на приватный диалог, надеясь, что так удастся больше пообщаться с девушкой.

Лиза рассказала, как помогает людям, это был короткий, но откровенный разговор. Топольский признался, что это общение понравилось ему больше, чем на первом свидании.

Впоследствии он пригласил Роксолану на прогулку с верблюдами. Это была четвертая встреча Алекса и Роксоланы, однако девушка не проявляла никакой инициативы в разговоре, от нее не было никаких вопросов. Потому диалог инициировал Алекс. Он захотел поговорить об отце девушки, потому что она редко вспоминает о нем. И этот разговор получился очень душевным.

Но в конце свидания "Холостяк" никому из девушек не дал розу. Похоже, что к двум участницам у него есть вопросы.



Свидание Алекса с Лизой и Роксоланой / Скриншот с видео

Групповое свидание с Юлей, Катей и Сашей

Чтобы свидание было успешным, сначала Алекс уединился с каждой из девушек. Они отправились на рынок со специями, а после этого в супермаркет за ингредиентами. На рынке повязка на глазах была у девушек, а в супермаркете – у Алекса. И так выбирали ингредиенты для блюд:

Юля – ромашка, Алекс – лаваш;

Катя – карие, Алекс – рыба;

Саша – кардамон; Алекс – тыква.



Алекс и Саша в супермаркете / Скриншот с видео

А после покупок они все вместе отправились в кухню. Там каждая из девушек хотела привлечь внимание. Алекс заметил, что сильнейшая связь у него была с Катей. "Холостяк" использовал свой шанс и загадал желание Екатерине – захотел, чтобы девушка удивила его.

Во время индивидуального общения Юля призналась, что на этой неделе чувствует себя плохо. Девушка не смогла справиться с ролью хозяйки дома, потому что очень закомплексована. Поскольку Алексу важно, чтобы рядом с ним была уверена девушка, он не видит продолжения отношений с Юлей и решил попрощаться с ней. К тому же Юле психологически сложно находиться на проекте и она не скрывает этого. Участница испытывала искренние чувства к "Холостяку", но теперь плакала от грусти и растерянности, потому что не хотела прощаться с Алексом.



Алекс попрощался с Юлей / Скриншот с видео

Разговор с Юлей был нелегким, но ситуацию исправил ужин с Катей и Сашей, где девушки угостили Алекса блюдами, которые приготовили.

А общение с Сашей было интимнее – много тактильных моментов, поцелуев.



Поцелуй Алекса и Саши / Скриншот с видео

Коктейльная вечеринка и игра "Дебаты" от Решетника

4 выпуске "Холостяка" Алекс Топольский пригласил Сашу Погорелову на индивидуальное свидание, где она на все должна отвечать "да". Они так вышли из зоны комфорта, что в караоке прошел первый поцелуй сезона. Для главного героя это якобы был долгожданный момент. Однако за такой поцелуй Алекс раскритиковали. Что он ответил – читайте здесь

Два дня девушки шили подарки Алексу. Во время встречи "Холостяк" угадывал, кто какой подарок подготовил для него. Такой сюрприз очень понравился Топольскому.



Встреча Алекса с девушками / Скриншот с видео

Алекс захотел пообщаться с Алиной, потому что она отрицательно отреагировала на то, что Юля покинула проект. Девушка объяснила свою позицию – не хочет радоваться тому, что ушел близкий ей человек. Алина была откровенной и этим еще раз покорила "Холостяка".

Вернувшись, Алина и Алекс присоединились к игре "Дебаты", которую предложил Григорий Решетник. Все имели возможность высказаться и выбрать позицию, более аргументированную.

"Мужчины на родах" – Алекс и Григорий.

"Секс на первом свидании" – Катя и Роксолана.

"Мужчина в декрете" – Юля и Саша.

"Пластические операции" – Вика и Саша.

"Совместный семейный бюджет" – Марина и Лиза.

Не обошлось без споров, девушки показывали свои характеры. Алекс наблюдал за этим, смог больше узнать о каждой из участниц.

Церемония роз

На этой неделе на церемонии роз Алекс захотел раздельно пообщаться с каждой из девушек.

Саша за свою искренность, честность, общие моменты получила от "Холостяка" красную розу.

за свою искренность, честность, общие моменты получила от "Холостяка" красную розу. Вика получила розовую розу, а это значит, что на следующей неделе она будет хозяйкой дома.

получила розовую розу, а это значит, что на следующей неделе она будет хозяйкой дома. Алину и Александру Алекс пригласил вдвоем из-за возникшего у них конфликта на коктейльной вечеринке – девушки имели спор, кричали друг на друга. После разговора красную розу получила Алина, а Саша вернулась к девушкам с белой розой в руках.



Саша получила белую розу / Скриншот с видео