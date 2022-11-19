Холостяк 12 сезон 4 выпуск: первые поцелуи, игра "на слабо" и романтическая ночь в замке

В предыдущем выпуске "Холостяк" Алекс Топольский сблизился с несколькими девушками. На этой неделе зрители узнали, состоялся ли первый поцелуй сезона и как участники прошли испытание выходом из зоны комфорта.

Новая неделя испытаний за сердце главного "Холостяка" страны. В этот раз это действительно непростой выпуск – в нем девушки пошли на эксперименты и выходили из своей зоны комфорта, сообщает 24 канал. Что ждало участниц и самого Холостяка – читайте ниже.

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Свидание, на котором можно говорить только "да"

4 эпизод романтического реалити-шоу начался с индивидуального свидания Алекса и Саши. На прошлой церемонии роз "Холостяк" взял ее слабо – заявил, что она каждый раз должна говорить "да" во время встречи. Девушка согласилась, хотя не знала, что ждет ее. Во время общения Саша призналась, что очень боится публичных выступлений, но ей приходилось не раз выходить из зоны комфорта, чтобы преуспевать. В то время как Алекс признался, что его величайшим выходом из комфортной зоны был переезд в Америку, а впоследствии – актерские пробы, первые из которых не завершились успехом.

После приезда Сашу ждал самолет. Все неспроста, – Топольский запомнил, что летать на самолете – одна из фобий девушки. К тому же он отдал участнице место пилота. Вместе они пережили не только красоту поразительного неба, но и трюки инструктора.



Алекс Топольский на свидании с Сашей / Фото СТБ

Впоследствии Алекс вместе с Сашей ушел в караоке – очередной выход из зоны комфорта. Они пели песни группы "Океана Эльзы", танцевали и смущались. Также пара разговорилась о мечтах – Алекс поделился, что хочет, чтобы все близкие были здоровы и развития своего бизнеса. Зато Саша заявила, что хочет семью и двоих детей – мальчика и девочку.

Во время танца состоялся первый страстный поцелуй сезона. "Я не могла оторваться, а он не мог оторваться от меня", – сказала Саша. "Мне реально очень приятно. С тобой быть и тебя целовать", – заметил Топольский. В конце встречи "Холостяк" вручил ей красную розу.

Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Задача от Решетника – игра "на слабо"

Ведущий проекта предложил девушкам сыграть в игру "на слабо". Девушки должны были выполнять задачи друг от друга. Выполненная задача – 1 балл, однако с условием, что это было снято на видео. Участницы загадывали различные задачи – выпить микс из сельди и молока, вылезти на дерево и многие другие. Алина не приняла участия в игре, потому что считает, что выход из зоны комфорта должен нести пользу. В то время как ей дали задание украсть что-нибудь в магазине.

Однако по количеству баллов победительницами стали Катя и Марина. Девушки выбрали одного лидера – ею стала косметологиня Марина. Ее призом стал романтический уикенд в замке с Алексом.

Групповое свидание для тех, кто готов избавиться от лишнего

, что Алина придумала еще одну игру, в которой они должны были назвать недостатки друг друга. Лиза назвала Марину положительной, но не разбирающейся в людях. Амина высказалась о Юле "Медузе": "отрицательная, конфликтная и неискренняя". Положительной, легкой, но извиняющейся, где не надо, Марина назвала Роксолану. Виктория назвала Алину борцом за справедливость, но не на пользу себе. Амина также обвинила в лицемерности и самоуверенности Сашу Мудрую и не нашла в ней положительных черт. Виктория прокомментировала черты Оли – назвала ее провокатором и мерзостью, потому что раньше между ними возник конфликт.

На следующее групповое свидание Алекс позвал тех девушек, которые готовы избавиться от лишнего в своем доме. Так что между ними началось активное обсуждение. Алина, как хозяйка дома, решила, что к Топольскому должны поехать те, кто еще не был с ним на свидании – это Катя и Юля.

Во время общения Юля поделилась, что минималистка, а Катя наоборот - "плюшкин". Также стало известно, что стендаперка живет вместе с другом, но для Алекса это не стало пугающим. Светлая комната Юли приятно поразила главного героя. Девушка показала ему альбом с фотографиями детства и вспомнила, как тогда страдала из-за новых маминых отношений – у нее начались панические атаки и психологические проблемы. Также она вспомнила об отношениях с бойфрендом. Юля выбросила:

фото с 2005 года, которые напоминают ей о сложном периоде в университете,

фигурку лягушки,

браслета, напоминавшего ей о ссоре с друзьями.



Алекс и Юля / Скриншот с видео

Следующей показывать свое жилье пошла Катя. Она показала свою кухню и раскрашиваемые картины. Девушка рассказала о сложных отношениях с бывшим парнем, который ущемлял ее и нарушал границы. Катя также затронула тему карьеры – как работала над тем, чтобы приобрести квартиру, поделилась, что увлекалась бальными танцами и даже ездила на конкурсы. Теперь она работает моделью. В конце общения Алекс почувствовал тепло Кати и признался, что "растаял как мороженое". Катя выбросила из квартиры:

духи от бывшего парня,

мягкую игрушку,

фитнес-резинку как символ неуверенности в себе.

Катя и Алекс / Скриншот с видео

Во время совместного общения Алекс спросил девушек о том, где они видят себя через 5 лет. Катя выразила желание иметь ребенка и выйти замуж, а Юля хотела открыть свой ресторан. Сам Алекс хочет продлевать жизнь в США, поэтому спросил, готовы ли участницы поехать с ним. Они согласились и ушли со встречи без роз.

Групповое свидание на кемпинге

Следующее свидание состоялось с тремя девушками – Юлей "Медузой", Олей и Викой. Они приехали на кемпинг к Алексу, но у него не было денег – свое пребывание в райском уголке им пришлось обеспечить уборкой. Первой на общение пошла Оля – она с Алексом рубила дрова. Пара вспомнила детство – Оля лагеря, а Алекс времяпрепровождение с дедушкой.



Оля с Алексом / Фото СТБ

Затем они начали готовить барбекю на ужин – бургеры и салат. Тогда Юля и Оля вспоминали, как оказывались в ситуациях, когда у них совсем не было средств. Алекс тоже вспомнил, что после переезда в США жил в комнате с китайцами и едва наскреб средства, чтобы купить еду и заплатить за квартиру.

Следующей на разговор пошла Вика. Участница поделилась, что всегда пытается быть на позитиве, даже несмотря на сложные моменты, какими были отношения с бывшим бойфрендом. Она добавила, что хочет покидать актерскую карьеру, или идти выше – например, в Голливуд. Виктория призналась, что была обручена, но к тому времени она выбрала работу и уехала в Нью-Йорк. Во время общения она с Алексом держалась за руки, пара делилась с другими личными историями.



Виктория / Фото СТБ

На ужине Алекс предложил девушкам игру, в которой каждый бросал монетку и задавал другим откровенные вопросы. Девушки и "Холостяк" общались о любви, интимных фильмах, сексе, впечатлениях на первой вечеринке и обсуждали вопросы о жизни. Например, Юля поделилась щемящей историей о потере мамы и о том, почему она жалеет из-за их последнего разговора.

Третьей общаться с Алексом пошла Юля "Медуза". Главный герой открыл занавес личного и рассказал о сложных отношениях родителей, которые перестали любить друг друга в определенный момент. "У нее такой проницательный, жизненный взгляд", – поделился впечатлениями от разговора "Холостяк".

В конце общения Алекс Топольский никому не вручил розы, более того – отправил домой Олю. Он поделился, что не испытал к ней романтических эмоций, а только дружбу. Она покинула проект еще до церемонии роз.

Уикенд в замке с Мариной

Марина стала победительницей задачи от Решетника, поэтому отправилась уже на второе свидание с "Холостяком". Он пригласил ее на романтический уик-энд в замок Радомышль. Участница рассказала об игре и задачах от девушек – например, ей приказали пойти в супермаркет поесть икру и пить шампанское, сесть на шпагат с тарелкой на голове. Пара гуляла по территории замка, загадывала желания под небольшой колокольней и пошли создавать бумагу. Дело в том, что на территории замка раньше было такое производство.

В мастерской была особенная атмосфера 17 века. Там инструктор провел пари мастер-класс по изготовлению бумаги. После этого Марину и Алекса ждал ужин в старинном стиле, где они по-новому открывались друг для друга. "Холостяк" намекнул, что девушка ведет себя наигранно, но она опровергла его мнение. Марина тоже неожиданно призналась, что может ударить, если на нее нападают.

После ужина к пару подошел дворецкий и предложил им викторину. Марина и Алекс ответили правильно на все вопросы, а в награду получили ключи от общего номера в замке. Уже в номере их накрыли эмоции и между ними случился страстный поцелуй. До интима не дошло – "Холостяк" оставил девушку в номере и ушел. На следующее утро они забрали готовую бумагу, на которой написали свои чувства. Эти письма они прочтут позже. В конце уикенда Алекс вручил участнице красную розу.

Романтическое свидание Марины и Алекса / Скриншот с видео

Церемония роз

Накануне Алекс просмотрел видео игры "на слабо" и был неприятно шокирован задачами, которые были унизительными. И хотя Алина организовала неожиданную тематическую вечеринку, это не остановило Топольского от обсуждения. "Игра, в которой проснулась злоба. Я просто шокирован", – сказал девушкам мужчина.



Девушки на церемонии / Скриншот с видео

Он вызвал на общение только Роксолану, чтобы исполнить ее желание. Оно заключалось в том, чтобы рисовать красками на теле друг друга. Алекс изобразил розу на ключицах девушки. Впрочем, ему разговор не очень понравился, ведь участник не задавал ему вопросов.

Проект "Холостяк" в 4 выпуске покинула Амина – она не смогла удачно воспользоваться последним шансом и покорить сердце главного героя.

, что на этот раз Алекс вручил огромный букет изроз Юлии – чтобы она чувствовала себя более уверенной. Так что девушка будет хозяйкой дома и будет последний шанс.роза желания досталась Виктории.