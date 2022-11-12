Холостяк 12 сезон 3 выпуск: горячая фотосессия для Алекса, свидание во Львове и скандал в доме

На прошлой неделе телезрители поняли, что "Холостяк" Алекс Топольский будет прощаться с девушками быстро и решительно. В 3 выпуске 12 сезона осталось всего 13 участниц. С четырьмя из них главный герой сблизился, а кое-кого отпустил. О страстях и свиданиях на реалити-шоу читайте в нашем материале.

После того, как во 2 выпуске 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский пригласил Алину в Стамбул, девушки рассчитывали на головокружительные свидания. Он не подкачал и устроил четыре эмоциональные встречи – групповую, где собрал всех претенденток на свое сердце, парную и две индивидуальные, передает 24 канал. О скандалах, конкуренции и чувствах в 3 выпуске узнайте ниже.

Важно Холостяк 12 сезон 3 выпуск: сколько девушек вылетело из проекта

Групповое свидание – забег на совместимость

На прошлой церемонии Алекс Топольский заявил, что хочет начать неделю с совместной встречи и посоветовал одеть кроссовки. Девушки оказались на стадионе, где для них устроили забег на совместимость. Они должны были пробежать три круга по 400 метров, на каждом из которых их ждали острые вопросы с двумя вариантами ответа. На финише участницы должны были выбрать карточку с заданием. Победят сразу две конкурсантки – та, кто пробежит быстрее всего, и та, у которой будет больше всего совпадений с "Холостяком".

Вперед сразу вырвалась Марина, которая получила желтую розу, но ее опередила волейболистка Люда.

Групповое свидание на совместимость с Алексом / Фото СТБ

Интересно Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Люда прибежала первой и осталась без задания, но сразу же после забега отправилась на разговор с "Холостяком". Она рассказала о бывшем, которому простила измену, а Алекс вручил подарок – серьги и подвеску с бриллиантами. Во время общения героя шокировало, что девушку били в детстве, и она не видит в этом ничего плохого.

прибежала первой и осталась без задания, но сразу же после забега отправилась на разговор с "Холостяком". Она рассказала о бывшем, которому простила измену, а Алекс вручил подарок – серьги и подвеску с бриллиантами. Во время общения героя шокировало, что девушку били в детстве, и она не видит в этом ничего плохого. Саша выбрала карту с неизвестным. Там был сюрприз от "Холостяка" в конце недели.

выбрала карту с неизвестным. Там был сюрприз от "Холостяка" в конце недели. Марина – разделить приз с победительницей.

– разделить приз с победительницей. Юля решила сойти с дистанции и пообщаться с "Холостяком" тет-а-тет, чему позавидовали все девушки.

решила сойти с дистанции и пообщаться с "Холостяком" тет-а-тет, чему позавидовали все девушки. Алина обязалась снимать Алексу видеоотчет из дома.

обязалась снимать Алексу видеоотчет из дома. Катя – штрафной круг для соперницы. Этот "приз" модель вручила победительнице Люде.

– штрафной круг для соперницы. Этот "приз" модель вручила победительнице Люде. Оля – назвать "Холостяку" недостаток каждой участницы, включая себя.

На тет-а-тете Оля намекнула Алексу, чтослишком взрослая для него, уякобы нет своего мнения,(директор IT-компании) – слишком много говорит,– слишком сексуальна,якобы вечно говорит не в тему,– самоуверенная,– молчаливая.Оля назвала акулой, а больше всего расхвалила(директорку банкетной службы)., по ее словам, неправильно использует деньги,– "два метра самоуверенности","никогда не путешествовала, а деньги на виниры у нее были". Себя женазвала слишком доброй.

Оля на групповом свидании / Фото СТБ

Роксолана остановилась на карточке с надписью "ничего".

остановилась на карточке с надписью "ничего". Вика – устранить с дистанции одну из соперниц. Она выбрала Юлию, и Григорий Решетник прервал их индивидуальное общение с Алексом.

– устранить с дистанции одну из соперниц. Она выбрала Юлию, и Григорий Решетник прервал их индивидуальное общение с Алексом. Александра – провести неделю молча.

– провести неделю молча. Амина могла отобрать у конкурентки один балл в свою пользу.

могла отобрать у конкурентки один балл в свою пользу. Елизавета – прийти на церемонию роз только в белье.

– прийти на церемонию роз только в белье. Юля прибежала последней, так что карточки ей не хватило. Девушка схватила красную розу.

С вопросами на совместимость Алекс больше сошелся с Аминой, поскольку одну карточку та забрала у Саши. Он пригласил ее на экстремальное свидание – дрифтинг. Однако из индивидуальной встреча превратилась в парную, ведь Марина выбрала карточку присоединиться к призу победительницы.

К теме Холостяк 12 сезон 2 выпуск: первые свидания в Украине и романтическая прогулка в Стамбуле

Задание от Григория Решетника

Ведущий пришел в дом девушек с заданием. Каждая из них должна была сделать для Алекса фото, которое подписала бы "любимый, я соскучилась, приезжай". Роксолана придумала кадр в портупее, Юля набрала ванну с лепестками роз, Саша эротично сфотографировалась со сковородкой, Лиза – в душе, Саша – с ребенком на руках, а Люда выбрала приземленную идею – на кухне с кофе.

Больше всего "Холостяка" заинтриговало эротическое фото Лизы, поэтому он распечатал ее фотографию, отправил за ней автомобиль и пригласил к себе домой.

Парное свидание с Аминой и Мариной

Алекс Топольский ждал участниц на автодроме. Инструктор сразу заявил, что девушка с лучшим вестибулярным аппаратом сядет сзади рядом с "Холостяком". Марина опередила Амину и заняла место возле него.

После мастер-класса главный герой сел за руль сам, а затем усадил Амину, у которой не было практики на механике. В то время как Марина водит восемь лет, она даже дрифтовала на площадке. На парном общении девушка также выделилась тем, что фельдшер, в отличие от Амины, которая только учится на врача. Как выяснилось, девушка даже работала на "скорой".

Бунтарский характер Марины заинтересовал Алекса, ведь они оба рано стали самостоятельными. Оказывается, девушка в 15 лет сбежала из дома, чтобы учиться на дизайнера, но родители отправили ее в медицинский колледж. Во время индивидуального общения "Холостяк" тоже открылся – признался, что два года назад его отец погиб – мужчину сбил автобус.

На тет-а-тете Амина заявила, что у нее жесткий характер, а ее единственные серьезные отношения длились всего 1,5 года. Однако к семейной жизни 20-летняя девушка вроде бы готова.

Алекс Топольский на свидании с Мариной и Аминой / Скриншот с видео

На удивление, Алекс Топольский не вручил розу ни одной из девушек, поэтому они оба ужасно разволновались. Конкуренток это, конечно же, порадовало.

Не пропустите Холостяк 12 сезон 1 выпуск: новые цвета роз на церемонии в шоу, которое вернулось во время войны

Индивидуальное свидание с Лизой дома

После задания от Григория Решетника Алекс Топольский пригласил Лизу к себе на ужин с кумом и крестником – Славой Деминым и его сыном Владом. Вдвоем они готовили рыбу, бутерброды с сыром и обсуждали ее эротическое фото, которое "Холостяка" ничуть не смутило, а наоборот понравилось. Лиза оговорилась, что родители развелись из-за проблем отца с алкоголем, но обсуждать это дальше она не захотела. Уже в конце вечера крупье призналась, что "съехала" с темы, потому что несколько месяцев назад ее отец умер.

Алекс Топольский на свидании с Лизой / Фото СТБ

"Алекс очень крутой крестный. Он очень часто интересуется, как у Власти дела", – расхвалил его радиоведущий. Участница проявила себя как разносторонняя личность – интересуется и астрофизикой, и джазовой музыкой, и визажем, и азартными играми. Славе Демину показалось, что она немного преувеличивает, но Лиза произвела на него хорошее впечатление.

После ужина они сыграли в Alias, чтобы расслабиться. Команда Алекса и Лизы проиграла Демину и Владу, поэтому они придумали пикантное задание – поцеловаться. Девушка подставила щечку, а когда гости ушли, получила розу.

Алекс Топольский на свидании с Лизой / Скриншот с видео

Индивидуальное свидание с Сашей во Львове

"Холостяк" пригласил Сашу в родной Львов, ведь на забеге именно она выбрала карточку "неизвестное". Он показал дом, где жил с родителями, а она затащила его в подъезд. Там Алекс поделился тёплыми воспоминаниями о детстве. Он также вспомнил, что его первый бизнес – бутик одежды – провалился, и привел девушку в спорткомплекс, где занимался каратэ.

что во время прогулки по Львову речь зашла о жизни в доме. Саша рассказала о курении, чистоте, готовке, но о недовольстве конкуренток от правил даже не оговорилась.

За чаем Саша рассказала Алексу, что не работает: деньги ей давал парень, с которым встречалась три года, а когда отношения закончились – родители. Она отметила, что содержанкой не была – в Лондоне влюбилась в мексиканца, была готова выйти за него замуж, родить детей, но жизнь со свекровью разрушила их чувства.

У них мог случиться первый поцелуй на проекте, но девушка неожиданно не ответила Алексу взаимностью. Как выяснилось, это была ее тактика, чтобы тот "почувствовал себя охотником". "Холостяк" это оценил и вручил Саше розу.

Алекс Топольский на свидании с Сашей / Скриншот с видео

Церемония роз

Церемония роз началась с разборок скандала в доме. Алина пожаловалась на Сашу, которая приказывала готовить овсянку, делать массаж и относилась как к рабам.

Я возмущен этой информацией, потому что она совершенно не соответствовала тому образу, который я создал о Саше,

– прокомментировал Алекс.

Алекс Топольский на церемонии роз / Фото СТБ

На общение "Холостяк" позвал Роксолану , Вику и Катю , чтобы выяснить, как они относятся к новым правилам в доме и обсудить их фотосессии. Рокси призналась, что до сих пор ищет себя, Вика заговорила о целях, а Катя подчеркнула, что пришла влюбиться.

, и , чтобы выяснить, как они относятся к новым правилам в доме и обсудить их фотосессии. Рокси призналась, что до сих пор ищет себя, Вика заговорила о целях, а Катя подчеркнула, что пришла влюбиться. После этого "Холостяк" осуществил желание Юли , которая на прошлой неделе получила белую розу – попытался воспроизвести атмосферу с ее фото, угостил чаем и пригласил на медленный танец. "Это лучшее, что пока произошло в моей жизни. И все время потом буду вспоминать, что со мной такая сказка произошла", – растрогалась девушка.

, которая на прошлой неделе получила белую розу – попытался воспроизвести атмосферу с ее фото, угостил чаем и пригласил на медленный танец. "Это лучшее, что пока произошло в моей жизни. И все время потом буду вспоминать, что со мной такая сказка произошла", – растрогалась девушка. Алекс также пригласил на тет-а-тет Юлю. Она рассказала, как забеременела от бывшего, но не смогла выносить ребенка – на втором месяце произошел выкидыш. "Холостяк" поддержал ее после драматического диалога и вручил розу.

В 3 выпуске проект покинула Люда, с которой "Холостяк" не сошелся во взглядах на воспитание детей.

хозяйкой дома на 4 недели станет, именно ей досталась розовая роза. Последний шанс выпал 20-летней, диалог с которой был поверхностный, в то время как"Холостяк" вручил белую розу желания.Кроме того, напоедет, но при условии, что на все будет отвечать "да". Неудивительно, что девушка с девизом "взрывай" согласилась на эту авантюру.