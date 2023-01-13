Холостяк 12 сезон 12 выпуск: кастинг у мамы Алекса и неожиданный финальный выбор на Мадейре

Финал 12 сезона шоу "Холостяк" вышел на экраны в пятницу, 13 января. До 12 недели проекта дошли только две девушки – Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Они познакомились с мамой Алекса Топольского и отправились на свидания на остров Мадейра.

На прошлой неделе на "Холостяку-12" состоялась самая драматичная церемония роз, ведь в шаге от финала шоу покинули сразу две фаворитки – Марина и Саша Погорелова, передает 24 Канал. В 12 выпуске Алекс Топольский представил Сашу Мудрую и Катю Лозовицкую маме и устроил им незабываемые свидания в Португалии. Когда все прошло и для кого эта встреча стала последней, читайте ниже.

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Знакомство Саши Мудрой с мамой "Холостяка"

Сначала с мамой Алекс Топольский познакомил Сашу Мудрую. Это вообще первая девушка, которую он ей представил. Она подошла к этому ответственно и подготовила подарок – платок с желтым орнаментом.

Я буду собой, но, конечно, буду вести себя хорошо. Я умею нравиться мамам,

– заявила девушка за кадром.

В первые минуты Наталья Владимировна показалась Саше строгой, потому что с ходу забросала вопросами. Однако она подготовила девушке задание – задекорировать бутылку как капсулу желаний, и за этим занятием и без Алекса их общение пошло полегче. Маму "Холостяка" очень удивило, что в свои 25 лет Саша нигде не работает, не любит рутину, готовить и убирать, но хочет троих детей.

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Я не поняла, готова ли она к монотонным обязанностям. Жизнь же состоит не только из шуток и приколов. Это все просто прекрасная картинка… Я думаю, что они подходят друг другу именно по темпераменту,

– подытожила Наталья Владимировна.

Знакомство Саши с мамой "Холостяка" Алекса Топольского / Скриншот с видео

Знакомство Кати с мамой Алекса Топольского

Перед встречей с мамой "Холостяка" Катя очень волновалась, ведь ничего о ней не знала, но в то же время очень хотела увидеть, какой Алекс с самым близким человеком. Девушка сделала Наталье Владимировне глубокий презент – подарила грецкий орех с коллекцией специй, ведь это символ мудрости и долголетия.

Как с Сашей, так и с Катей мама Алекса Топольского делала капсулу желаний. На тет-а-тет общении она узнала, что на шоу девушка пришла влюбиться. Ее приятно удивило, что с 15 лет модель живет сама, а в будущем мечтает открыть кофейню. Катя даже рассказала о прошлых отношениях, поэтому показалась максимально искренней. Даже историями с его детства прониклась больше, чем Саша Мудрая.

Однако женщина удивилась, что Катя так и не сказала о влюбленности к ее сыну. "Я вижу, что она что-то чувствует к нему, но о любви не сказала. Может быть, она стесняется об этом говорить. Но видно, что они относятся тепло друг к другу", – прокомментировала мама Алекса Топольского.

Мне очень понравилась Катя. Мягкая такая девочка, самостоятельная, уже пожила отдельно от родителей. А Саша немного на драйве, характерная,

– призналась Наталья Владимировна за кадром.

Знакомство Кати с мамой "Холостяка" Алекса Топольского / Скриншот с видео

Экстремальное свидание с Сашей на Мадейре

что мама "Холостяка" задавала девушкам одни и те же вопросы. Еслив капсулу желаний положила "улыбайся чаще", томечтает о здоровье близких и своей семье. Еслибольше всего гордится прыжком в воду после того, как чуть не утонула, то– тем, что заработала на машину, квартиру и обучение за границей.

На финальном свидании сезона "Холостяк" предложил Саше посмотреть на Мадейру с высоты птичьего полета. Они попробовали параглайдинг. "Это было незабываемо, это было как во сне, очень классно. Есть такие дни, которые навсегда остаются в сердце. Это один из них", – призналась девушка, которая без колебаний согласилась "полетать".

"Холостяк" после параглайдинга с Сашей на Мадейре / Скриншот с видео

На ужине с потрясающим видом на остров Алекс Топольский спросил Сашу о самом любимом моменте проекта. Если он вспомнил первое свидание во Львове, то первое, что пришло ей в голову – "гордость за саму себя, что шила", потому что за 12 недель было много рукоделия.

Я рад, что она испытывает гордость. Но я не ожидал этого услышать. Я надеялся, что хоть отчасти буду там фигурировать,

– прокомментировал "Холостяк".

Он неожиданно предложил Саше сыграть в игру, похожую на ту, с которой она пришла на первую вечеринку "Холостяка". Так, Алекс подарил браслет и отметил непринужденность между ними и свободу в отношениях. Участница не осмелилась признаться в чувствах, а сказала лишь об интересе и связи. Поэтому он пригласил ее на танец, потому что, по мнению Саши, "лучше потанцевать, а не обсуждать какие-то серьезные темы".

Ты мне не просто нравишься, это не просто симпатия, это влюбленность. Не просто хи-хи, ха-ха,

– заявила Саша уже в номере со свечами.

Они подверглись страсти и сексуальной энергии, которая бушует у участницы, но Алекса удивило, что она не планирует день и живет спонтанностью, сюрпризами, видит жизнь только в розовом цвете.

"Холостяк" на финальном свидании с Сашей на Мадейре / Скриншот с видео

Откровенное финальное свидание с Катей

Чтобы узнать, как они будут преодолевать препятствия и испытания в реальной жизни, Алекс предложил Кате каньонинг – спуск по водопаду. Поначалу даже он замялся, ведь это экстремальное развлечение. Девушка хоть и боялась, но пошла на эту авантюру.

"Алекс мне очень помогал, буквально перетаскивал меня через каждый камень. Очень заботился обо мне", – прокомментировала Катя. Безусловно, не обошлось без страстных поцелуев под водопадом.

Холостяк" на каньонинге с Катей на Мадейре / Скриншот с видео

Далее их ожидал обед в тропическом саду дворца Монте. Там "Холостяк" услышал, что Катя в отличие от Саши планирует и расписывает каждый день. Кроме того, девушка мечтает, что после шоу они полетят отдохнуть в Австрию, потому что там живет ее близкая подруга, а потом будут строить семью или в Киеве, или в США, ведь у нее есть американская виза на пять лет. Это, кстати, приятно удивило Алекса, ведь раньше он об этом не слышал.

В номере Катя призналась в страхе, что после финала все может рухнуть, оказаться неправдой, она до сих пор не уверена в его намерениях. Так Алекс услышал, что многими своими переживаниями она не делилась, держала в себе.

Мне очень нравится, что Катя очень щепетильная, нежная,

– подытожил "Холостяк" финальное свидание сезона.

Холостяк" на свидании с Катей на Мадейре / Скриншот с видео

Финальная церемония сезона

В роскошном дворце на Мадейре Алекс Топольский впервые признался, что получил от проекта то, что хотел – влюбился. Девушка, к которой у него возникли чувства – Катя Лозовицкая.