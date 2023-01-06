Холостяк 12 сезон 11 выпуск: свидание с Мариной на ферме и знакомство с родителями Кати в ЗАГСе

12 сезон самого романтичного шоу страны близится к финалу. В 11 выпуске "Холостяк" познакомился с родителями трех девушек, но мама Саши Мудрой не приехала на встречу. Как прошла эта важная неделя – узнайте дальше.

Девушки пригласили Алекса Топольского на встречу со своими семьями. Для каждой это был очень важный ис мущенный шаг. Где и как прошли эти знакомства и кого после этого "Холостяк" решил отпустить навсегда – читайте в материале 24 Канала.

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Знакомство с родителями Кати в ЗАГСе

Родители Кати пригласили Алекса на встречу еще на прошлой неделе. Поскольку они работают в ЗАГСе, то пригласили "Холостяка" именно туда. Мама девушки работает администратором, а ее папа – видеооператор, снимает свадьбу.

Для Кати и Алекса приготовили сюрприз – тест на знание друг друга. А после игры прямо в ЗАГСе произошло знакомство с родителями. А потом они отправились на встречу с братом Кати – на уютный ужин в ресторане.

Родители девушки показывали ее архивные фото, рассказывали истории из жизни. А потом Алекс пообщался с родными Кати, узнал о ней больше. Диалоги были легкими и "Холостяк" понял, что Катя с родными такая же, как с ним. Однако одна деталь вызывала у Алекса двоякие ощущения. Выяснилось, что девушка выбирала между двумя проектами – "Холостяк" и "Мисс Украина", она пошла на шоу самореализоваться, а не за отношениями. Мужчина ожидал, что после встречи с папой будет разговор с Катей, однако все было совсем не так, поскольку девушка подготовила для него сюрприз. Они вместе придумывали проморолик для кафе, о котором мечтает Катя. Это был очень романтичный и интимный процесс, с флиртом и заигрыванием, который еще больше сблизил их. Но теперь Алекс сам должен решить, верит ли он в чувства Екатерины.



Катя и Алекс / Скриншот с видео

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Встреча с папой Марины на ферме и знакомство с семьей девушки

Сначала девушка решила показать Алексу свою работу, поскольку там проводит большинство времени. Поэтому они встретились в косметологическом кабинете и "Холостяк" был в качестве клиента Марины. Она сделала массаж лица и шеи, маску, таким образом еще больше сблизилась с мужчиной.

После бьюти-процедур оба поехали на ферму, поскольку папа Марины захотел познакомить Алекса с их семейным делом. Но самой Марине такая идея не очень понравилась, потому что доить корову она не планировала. Она разозлилась, было неприятно. Алекс не понимал, почему у девушки такая реакция.

В приватном разговоре с папой Алекс признался, что Марина нравится ему. А вот на встрече с мамой и сестрой она волновалась. Топольский понял, что Марина стесняется того, что она из деревни, всегда пыталась уйти от этого. Также Алексу не понравилось, что родные девушки ничего не говорят и не спрашивают об отношениях и чувствах.



Знакомство Алекса с родителями Марины / Скриншот с видео

Знакомство с друзьями и родителями Саши Погореловой

Сначала Саша решила познакомить Алекса со своими друзьями – кумой Настей и боссом. Они вместе пошли в боулинг. Встреча понравилась "Холостяку", поскольку таким шагом девушка показала, что готова пустить его в свою жизнь. Общение было легким и непринужденным, друзья Александры признались, что она именно такая, какой Алекс охарактеризовал ее.



Алекс и Саша Погорелова в боулинге / Скриншот с видео

Я открываю ему большую дверь своего сердца,

– сказала Саша перед встречей с родителями.

Родители Александры признались, что очень волнуются, поскольку впервые дочь будет знакомить их с парнем. Девушка тоже переживала, но встреча прошла в непринужденной атмосфере. Видно, что у Саши с родителями очень теплые отношения.

Папа Саши на индивидуальном общении подарил Алексу брелок для ошейника его собаки, которую взял из приюта.

А мама Саши получила от Алекса в подарок полет на вертолете.



Ужин Алекса с родителями Саши Погореловой / Скриншот с видео

Встреча с Сашей Мудрой и знакомство с ее друзьями

Девушка приготовила сюрприз для "Холостяка" – они рисовали на футболках чувства, которые испытывают друг к другу. Во время рисования было и приятное общение, понравившееся обоим, было легко вместе.



Саша и Алекс рисовали на футболках / Скриншот с видео

Потом Саша сообщила, что ее родителей не будет на встрече. Мама девушки сказала, что едет на отдых за границу, она вроде бы не готова к такому шагу. Алекса это смутило, он не понимал, почему все именно так. Мудрая рассказала, что раньше имела с мамой очень классные, дружеские отношения, но постепенно эта связь начала разрываться.

По словам Саши, ее мама очень авторитарна, поэтому когда девушка начала бунтовать, их отношения испортились. Даже в 18 лет, когда Мудра решила жить в отдельности, ее в этом не поддержали. А с тех пор как улетела из Украины, появилось ощущение потерянной связи.

Я ее очень люблю и она меня очень любит, но есть моменты, когда мы друг друга раздражаем. Поэтому я стараюсь держаться подальше от этого раздражения,

– сказала Саша.

Алекс понял, что мама не приедет не потому, что ее не будет в Украине, а потому что у них плохие отношения. Однако Саша решила познакомить "Холостяка" с друзьями, где друг Мудрой Кирилл рассказал, что у нее очень теплые отношения с мамой, что оказалось полной противоположностью того, что Топольский услышал от девушки.



Алекс на разговоре с другом Саши Мудрой – Кириллом / Скриншот с видео

Церемония роз и неожиданный приезд мамы Саши Мудрой

Девушки, как всегда, ошеломили "Холостяка" роскошным внешним видом. На церемонии роз они были в ярких вечерних образах. Алекс поделился, что эта неделя была для него очень важной. Это последняя церемония роз в этом сезоне и мужчина очень боялся ошибиться.

Первой Топольский вызвал Марину. Мужчина признался, что ему очень понравилась семья девушки, однако они будто боялись, чтобы не сказать чего-то лишнего. По мнению "Холостяка", она не принимает своего прошлого как части себя, стесняется его. Алекс хочет видеть рядом с собой ту девушку, которая не стесняется своего прошлого, потому он попрощался с Мариной.

Перед тем как продолжить, Алекс пригласил Сашу Мудрую на разговор. "Холостяк" пригласил на встречу маму девушки что было для нее максимально неожиданно. Между ними остались недосказанности, никто не хочет делать первый шаг на встречу, поэтому Топольский решил помочь примирению мамы и дочери.

Я не верила в серьезность этого проекта, поэтому не хотела ехать на традиционное знакомство с родителями.

– сказала мама Саше.

Женщина решила приехать только тогда, когда получила приглашение от самого Алекса. "Холостяк" оставил их вдвоем. Разговор был очень сложным, но в конце концов им удалось проговорить те моменты, которые беспокоили.



Беседа Саши Мудрой с мамой / Скриншот с видео