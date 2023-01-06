Холостяк 12 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу в шаге от финала
12 сезон "Холостяка" на финишной прямой. В 11 выпуске Алекс Топольский познакомился с семьями девушек, но мама Саши Мудрой приехала на встречу только после его личного приглашения. Повлияло ли это на решение мужчины и с кем он все-таки попрощался – читайте дальше.
На этой неделе Алекс увидел, какие девушки в кругу родных людей и друзей. "Холостяк" пообщался с родителями Марины, Саши Погореловой и Кати, а Саша Мудра сначала познакомила Топольского только с друзьями. С кем Алекс попрощался в шаге от финального выбора – сообщает далее 24 Канал.
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Кто покинул "Холостяк-12" в 11 выпуске
На знакомстве с семьей Марины Алекс понял, что девушка стесняется своего прошлого, не принимает то, что она родом из деревни, идеализирует жизнь. "Холостяк" не видит такой девушки рядом с собой, потому решил попрощаться с ней.
Я понимаю, что она стесняется того, где выросла, пытается забыть,
– сказал Алекс.
Марина покинула "Холостяк-12" в 11 выпуске / Фото с инстаграмма шоу
В шаге от решающего этапа Алекс Топольский простился с Сашей Погореловой. Мужчина сказал, что для него это был самый трудный выбор.
Я восхищаюсь твоей искренностью и добрым сердцем, которое мне не хочется ранить. Но, прислушиваясь к своему… Оно говорит мне тебя отпустить,
– сказал "Холостяк".
Саша Погорелова покинула "Холостяк-12" в 11 выпуске / Фото с инстаграмма шоу
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Что Алекс Топольский говорит о шоу и девушках
- "Холостяк" рассказывал, что съемки заставляли выбиваться из режима. В частности, ему очень не хватало сна – он спал всего 3 – 4 часа в сутки.
- Алекс признался, что не со всеми ему было весело, однако Виктория Варлей – та девушка, с которой просто не может быть грустно. Вика очень импонирует Алексу как личность, ведь интересна, многогранна и с ней есть о чем поговорить.
- Также он в шутку вспомнил, как ужинал с участницами на свиданиях и выдирал пищу у официантов.