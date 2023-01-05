"Холостяк" Алекс Топольский часто отвечает на вопросы, касающиеся проекта, в котором он участвовал. Он ответил поклонникам, что было самым трудным на шоу.

Читайте также Жили в Майами, – "Холостяк" Топольский рассказал правду об отношениях с Викторией Варлей

Алекс Топольский о съемках шоу

По мнению Алекса Топольского, съемки заставляли выбиваться из режима. В частности, ему очень не хватало сна – он спал всего 3 – 4 часа в сутки.

Были моменты, где я был на автопилоте. Где я подскочил, пошел и иногда даже не понимал, какой сегодня у нас план. У меня были проблемы с памятью. Вы понимаете, девушек много, информации много, это нужно не только переваривать, но и запоминать. У кого брат, у кого его нет, у кого сестра, у кого кто умер, где живут родственники, кто чем занимается,

– поделился "Холостяк".

Однако Алекс добавил, что всегда старался быть с каждой девушкой в моменте, откровенно рассказывать о себе и внимательно слушать ответы каждой.



Алекс Топольский / Фото с инстаграма бизнесмена

Добавим, что на этот раз Топольский честно ответил на вопросы поклонника. На вопрос о питание на шоу Алекс решил пошутить.

"Мы не будем 90% времени есть, чтобы вы смотрели, как мы едим оливье, рыбные хвосты. Поэтому когда выключались камеры, двое воспитанных людей взрывались, нападали на официанта. Девушка держала его за руки, он с тарелкой почти падал, я выхватывал этот рыбий хвост, оливье, дожевывал, забрасывал в пакетик, который потом с девушкой разделяли на двоих. Это были законы джунглей", – говорил "Холостяк".