Юля из "Холостяка" честно призналась, получают ли участницы деньги за съемки в шоу

Участница "Холостяка" Юлия Кучеренко о гонораре на проекте. По ее словам, девушки действительно получают средства, но это не зарплата.

Участницы романтического проекта "Холостяк" не стесняются отвечать поклонникам на вопросы о шоу. Юлия Кучеренко "Медуза" рассказала, получают ли девочки гонорары за шоу.

Читайте также Участница "Холостяка" позаиграла с Тарасом Цымбалюком, нашедшим новую пассию после развода

Платят ли участницам за участие

Юлия в инстаграм-сториз призналась, что участницы действительно получали "бонус" от организаторов. Однако эту сумму трудно назвать гонораром за съемку или зарплату.

Нас поддерживали суточными, это был приятный бонус, потому что содержание эти суммы назвать сложно. Это не зарплата, не оплата за съемки, не гонорар,

– поделилась девушка.



Юлия о гонораре в шоу / Фото с инстаграм-сториз

Участницы "Холостяка-12" поражают правдой о шоу

Алина рассказывала, что на проекте есть строгое правило: телефоны девушкам отдают только раз в неделю, чтобы позвонить по телефону родным. Этот звонок совершается в присутствии редакторов.

рассказывала, что на проекте есть строгое правило: телефоны девушкам отдают только раз в неделю, чтобы позвонить по телефону родным. Этот звонок совершается в присутствии редакторов. Анастасия Кузьминская признавалась, что подписывала контракт наспех на коленях перед первым эпизодом. Когда она дала прочитать документы адвокату – тот назвал контракт "рабским".