Без косметики и укладок: как участницы "Холостяка" выглядят без макияжа – фотосравнение

"Холостяк" Алекс Топольский привык видеть участниц накрашенными и в образах, подобранных стилистами. Однако на вечеринке в 4 выпуске девочки появились без макияжа и в одинаковых look. Как они выглядели без косметики, смотрите дальше.

Хозяйкой дома на четвертой неделе проекта "Холостяк" была Алина, активно критикующая Алекса после каждого выпуска. Именно она предложила конкуренткам появиться на церемонии роз не в роскошных платьях, а в одинаковых повседневных аутфитах – джинсах скини и светло-голубых рубашках оверсайз. Однако самое главное условие – без макияжа, передает 24 канал.

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Все участницы 12 сезона "Холостяка" согласились показаться Алексу Топольскому без косметики, а он, конечно же, оценил.

Вот это да, класс. Удивило то, что девушки были без макияжа. Все выглядели классно. Классная идея, мне нравится,

– отреагировал Алекс Топольский.

Так реалити-шоу "Холостяк" разрушает телевизионные стереотипы, по которым для эффектного вида в кадре наносят тонну грима, и доказывает, что натуральность – лучший тренд. Как завораживающе выглядят претендентки на сердце Топольского без мейка, смотрите в фотосравнении Showbiz 24.

Как участницы "Холостяка-12" выглядят без макияжа и с косметикой

Марина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

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Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Вика из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Алина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Катя из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Лиза из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Роксолана из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Амина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24