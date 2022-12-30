Раздражало, – Саша из "Холостяка" рассказала об участии в реалити в Литве и сложных съемках шоу
Источник:Александра Мудра
Александра Мудрая, участница "Холостяка-12", ответила на вопросы поклонников. Она поделилась, что не нравилось ей на проекте и как шоу отличалось от похожего в Литве.
Сегодня, 30 декабря, на экраны выйдет следующий выпуск шоу "Холостяк" 12-го сезона. Накануне Саша Мудра ответила на вопросы поклонников в инстаграм-стороз.
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Саша Мудра о проекте и Холостяка
Александра ответила, что считает свой характер более мощным, чем характер Алекса Топольского: "Буду искренней. Да, чувствую, еще с нашего первого свидания".
Также Саша поделилась, что самым трудным в участии в шоу было "отсутствие человеческого сна" и "контроль 24/7". К тому же у девушки спросили, готовили ли участницы себе еду на шоу. В ответе она вспомнила о литовском проекте, в котором она участвовала.
К моему сожалению, мы готовили себе сами. Это очень раздражало, потому что времени было в обрез. А вот на литовском проекте, о котором вы так любите мне писать, у нас был шеф-повар.
Саша Мудрая о "Холостяке" / Фото с инстаграм-сториз
Что рассказывают участницы о шоу "Холостяк"
- Виктория Варлей, выбывшая в 9 выпуске, возмущается из-за монтажа в проекте. По ее словам, она ушла из шоу по собственному желанию, а показали это по-другому.
- Юля "Медуза" рассказала о последнем свидании с Алексом: она хотела выбрать керамику, но редакторы решили по-своему и отправили ее на неоновую фотосессию.